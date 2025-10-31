Desde el inicio de la temporada, Giannis Antetokounmpo ha arrasado con todo a su paso, promediando 36,3 puntos con un 69 % de acierto en tiros, además de 14 rebotes y 7 asistencias. Los Warriors sabían perfectamente lo que les esperaba el jueves por la noche. Pero, para sorpresa de todos, el griego fue baja de última hora por molestias en la rodilla izquierda.

Giannis Antetokounmpo is the first player in NBA history to record 140+ PTS, 50+ REB, and 20+ AST through the first four games of the season 😱😳 https://t.co/0lsAvWzrGS pic.twitter.com/UE0805mFxj — NBA (@NBA) October 29, 2025

Un problema recurrente para Golden State

¿Una buena noticia? No para Steve Kerr, quien observa que sus jugadores rinden peor cuando la estrella rival se queda fuera, vestida de calle. “ No debería ser así, pero llevamos un balance de 0-12 en los últimos dos años cuando las estrellas no juegan ”, comentó el entrenador de los Warriors. “ Se lo dije a mis asistentes: si yo fuera el técnico rival, dejaría a mi estrella en el banquillo cada vez. ”

Este tipo de partidos se convierten en trampas. “ En cuanto sabemos que hay una baja, nos entra el pánico porque ya hemos visto este escenario millones de veces. Hay talento en todos lados, cualquiera puede jugar en la NBA. Cuando una estrella falta, todos están ansiosos por demostrar lo que valen. No me ha sorprendido este partido ”, aseguró Steve Kerr.

Agujeros en la pintura

Ryan Rollins fue quien aprovechó la ausencia de Giannis Antetokounmpo para anotar 32 puntos y firmar el mejor encuentro de su carrera en la victoria de Milwaukee. ¿Bajaron los jugadores la guardia en cuanto se confirmó la baja del dos veces MVP? “ Nos preparamos, al llegar al pabellón, para enfrentarnos a la estrella rival. Pero siguen siendo jugadores NBA, esté Giannis o no ”, reconoció Draymond Green. “ Tenemos que mantener el mismo fuego, la misma urgencia sabiendo que Giannis no está ”, añadió Brandin Podziemski.

This Ryan Rollins stepback triple 😮‍💨



A new career-high (32 PTS) as he seals the Bucks' home win vs. the Warriors! pic.twitter.com/TgRbuPBe6r — NBA (@NBA) October 31, 2025

Un poco de cansancio pudo explicar la derrota de la semana pasada ante los Blazers, tras tres partidos (uno de ellos con prórroga) en cuatro días, y esta vez fue una ausencia mental. Un patrón que se repetirá y que ningún equipo podrá evitar, pronostica el técnico de Golden State.“ Habrá partidos como este, y para todos ”, afirmó Steve Kerr. “ Todos los equipos pasan por una temporada de 82 partidos en la que se juega rápido y duro. Hay noches en las que la concentración no está. Este fue uno de esos partidos. ”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.