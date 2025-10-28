Sin demasiada sorpresa, la NBA ha otorgado sus dos primeros trofeos de “Player of the week” a dos europeos: Victor Wembanyama (Spurs) y Giannis Antetokounmpo (Bucks). Es la segunda vez que el francés es premiado, mientras que el griego lo gana ya por… ¡28ª vez!

Wembanyama domina en el Oeste

A pesar de la competencia del MVP, Shai Gilgeous-Alexander (40 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 1,7 robos y 1,3 tapones), Victor Wembanyama ha finalmente arrasado en el Oeste. Bastante lógico, cuando nos fijamos en sus estadísticas: 33,3 puntos, 13,3 rebotes, 6 tapones, 2,3 asistencias y 1,7 robos de promedio, ¡para tres victorias en tres partidos!

En la estela de “Wemby”, autor de 40 puntos contra Dallas, al borde del triple-doble contra Nueva Orleans y no tan lejos del “five-by-five” contra Brooklyn, San Antonio realiza su mejor inicio de temporada desde… 2019/20.

Giannis Antetokounmpo intratable en el Este

A pesar de una derrota en el contador, en casa de los Cavs el domingo, Giannis Antetokounmpo era por su parte intocable en el Este: 36 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias y 1 tapón de promedio en tres partidos, con 68% en tiros (de los cuales 67% en triples) y 63% en tiros libres. Tyrese Maxey podría haberle arrebatado la recompensa, pero las diferentes actuaciones excepcionales del “Greek Freak” en las pinturas de Washington, Toronto y luego Cleveland hicieron inclinar la balanza a su favor.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.