Tres partidos, tres victorias… Vencedores de los Nets el domingo por la noche, los Spurs de Victor Wembanyama realizan el inicio de temporada perfecto, y “Wemby” no está en absoluto en modo “diésel” ya que promedia 34,5 puntos, 13 rebotes y 6 tapones. ¡Nunca un jugador había anotado más de 100 puntos y firmado 18 tapones después de tres partidos de temporada regular!
Una serie histórica para Victor Wembanyama
Durante la temporada, tal serie ya se había producido y desde que los tapones se contabilizan (1973/74), solo eran cuatro los que habían acumulado tantos puntos y tapones en un período de tres partidos. Se trata de Patrick Ewing, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon y David Robinson.
Igual de impresionante, el hecho de que Victor Wembanyama solo ha perdido dos balones después de tres encuentros, mientras que en pretemporada desperdiciaba mucho, y que tiene mucho el balón en la mano de manera general.
Listo para un primer back-to-back
“Tenemos la impresión de estar en nuestro lugar. Eso da claramente un impulso de motivación” responde el francés sobre el hecho de estar invictos desde la pretemporada, antes de evocar el back-to-back de este lunes por la noche. “Es verdad que el viaje después de Nueva Orleans fue un poco complicado. Duró más tiempo de lo previsto. Estaba un poco cansado, dormí mal. Pero honestamente, comparado con las mismas condiciones hace uno o dos años, me siento mucho mejor ahora. Nada que ver. Así que no estoy preocupado por el back-to-back. Afortunadamente, el partido de hoy fue temprano, así que deberíamos dormir bien.”
Pero “Wemby”, es también una o varias acciones venidas de otro mundo por partido. Esta noche, es su encadenamiento de dos tapones, seguidos de este triple a 10-11 metros lo que dejó a todos boquiabiertos. “Dos o tres veces antes de este, sabía que tendría este tipo de tiro” cuenta. “Ahí, era para tener dos posesiones en lugar de una. Miré el reloj, quedaban 31 segundos. A veces hay que confiar en uno mismo, es lo que hice.”
VICTOR WEMBANYAMA IS NOT REAL.pic.twitter.com/hkX4zZz77s— Legion Hoops (@LegionHoops) October 26, 2025
Su primera ante su “grada”
Y luego, era la primera en casa, bajo este nuevo banner dedicado a Gregg Popovich, y ante esta “grada” que Victor Wembanyama quiso crear para meter ambiente en el pabellón.
“Como en pretemporada, los cánticos de los aficionados son increíbles. Todavía queda un poco de coordinación por encontrar entre los cánticos en el pabellón y el resto del público, pero creo que con el tiempo, todo el mundo aprenderá” concluye. “Tengo la impresión de que tenemos una relación con los aficionados que beneficia a cada uno. Nos alimentamos de su energía, y espero que ellos también se alimenten de la nuestra. Espero que se diviertan al máximo, porque nosotros sí. Es realmente diferente jugar en casa.”
