Los Spurs cayeron ante los Warriors. Una derrota que permitió descubrir algunos límites del roster de San Antonio. Pero también darse cuenta un poco más de cuánto Victor Wembanyama ya forma parte de los grandes. Después de desafiar a los Rockets y a los Lakers, los Spurs enfrentaron a otro peso pesado de la Conferencia Oeste. En un Frost Bank Center hirviente, la franquicia de San Antonio recibió a unos Warriors en pleno inicio de crisis.
Stephen Curry hizo descarrilar a los Spurs
Solo que cuando pones a veteranos como Draymond Green y Stephen Curry contra las cuerdas, corres el riesgo de una reacción inmediata. Resultado: Golden State consiguió su séptima victoria de la temporada, haciendo caer a los Spurs por tercera vez desde octubre (120-125).
Sin sorpresa, Stephen Curry tomó sus responsabilidades tras un regreso al quinteto titular de Steve Kerr. El base incluso superó los límites pulverizando un nuevo récord NBA. Sin embargo, enfrente, los hombres de Mitch Johnson no desmerecieron. Victor Wembanyama y Stephon Castle incluso lograron un triple-doble cada uno.
En vano. Anoche, Stephen Curry fue más fuerte que el colectivo de San Antonio. Aunque la leyenda estadounidense tuvo que cambiar su manera de jugar. La prueba está en esta estadística alucinante. Durante el partido Spurs – Warriors, Stephen Curry tiró 16 tiros libres. ¡Una cifra alcanzada por el conjunto de los jugadores de San Antonio! Pero entonces, ¿qué empujó a Stephen Curry a modificar su tiro? Porque sí. Ante Wemby, el Baby Faced Assassin tuvo “solo” 31,3% de acierto en triples. Un 5/16 evidentemente provocado por el pívot de los Spurs que mide 2m24.
“¿Wembanyama? No tiene ningún sentido”
Con un promedio de 42,3% de acierto en su carrera, Stephen Curry tuvo que ser inventivo para encontrar una fisura en la defensa de los Spurs. Entrevistado en post-partido, el base de los Warriors confirmó que Wembanyama era la razón Nº1 de las dificultades encontradas por Golden State. “Intenté algunos tiros en rainbow (nota: arcoíris) por encima de él. Los fallé todos”, explicó primero Curry. “Pero no es mi tiro lo que me preocupa: Wembanyama viene a desafiarte de una manera que no tiene completamente ningún sentido“, afirma Stephen Curry.
Pero entonces, si incluso el mejor anotador de triples de la historia de la NBA viene a sostener que la defensa de Victor Wembanyama es dura, ¿está el debate DPOY ya cerrado? No. Porque todavía quedan 71 partidos de temporada regular por disputar, y el francés debe mantenerse sano. Pero si Wemby continúa subiendo de nivel, los Spurs podrían soñar con mucho más que una simple clasificación para los Playoffs 2026.
