Es seguramente uno de los expedientes calientes, si no el más caliente, del Trade NBA que se perfila. ¿Y si Giannis Antetokounmpo dejara los Milwaukee Bucks este invierno? Estadísticamente hablando, la tendencia no es a una salida. Pero los rumores son cada vez más numerosos, y The Greek Freak podría cansarse. Ayer, su franquicia recibió 45 puntos en Brooklyn, en su ausencia. Y aunque el pívot griego no estaba en el viaje, no debió apreciar, pero para nada, esta humillación.

45-point win, tied for the largest in franchise history! pic.twitter.com/LplgjvRf7N — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 15, 2025

Los Spurs prefieren apostar por el futuro

Con un balance negativo de 11-16, los Bucks no están, por ahora, clasificados para los Playoffs NBA 2026. Una situación que difícilmente puede aceptar Antetokounmpo. ¿Suficiente para forzar una salida este invierno? No es seguro. Milwaukee, por su lado, declara a su jugador intransferible… mientras escucha las ofertas potenciales, por si acaso. Según toda probabilidad, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, mencionados en su momento, no pasarán a la ofensiva.

Hace una decena de días, hablábamos de la posibilidad de ver a Stephon Castle y/o Dylan Harper servir de moneda de cambio para cerrar el traspaso de Giannis Antetokounmpo. Finalmente, las últimas noticias del otro lado del Atlántico son claras, los San Antonio Spurs han declarado a sus dos jugadores intransferibles.

NBA Cup MVPs:



2025 – Jalen Brunson

2024 – Giannis Antetokounmpo

2023 – LeBron James



Brunson averaged 33.3 PPG, 6.7 APG on 55% FG in the Cup playoffs. pic.twitter.com/BW88VGKlVx — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 17, 2025

Y se les entiende, tanto los dos hombres se funden perfectamente en el colectivo, y juegan su rol de lugartenientes de Victor Wembanyama a la perfección. Lo mismo ocurre con otra escudería texana, los Houston Rockets, bien decididos a conservar a Alperen Şengün y Amen Thompson. Pero entonces, ¿dónde podría rebotar el griego?

¿Rumbo a Miami para Giannis Antetokounmpo?

Nuestro colega Chris Haynes indicó recientemente que “Milwaukee no quiere separarse de Giannis. Están haciendo todo lo posible para satisfacerlo. Todo dependerá del momento en que sus manos sean forzadas, o si estiman deber hacer lo correcto para él”. Mientras revelaba que si los Knicks de New York seguían siendo una opción a no descartar, Giannis Antetokounmpo podría migrar mucho más al sur.

The Miami #Heat have become an even more realistic landing spot for Milwaukee #Bucks superstar Giannis Antetokounmpo.https://t.co/RX594YUeQ8 — Toran Flores 🐝 (@TerrxbleT) December 15, 2025

Así, el Heat de Miami no habría abandonado la idea de reclutar al griego, un sueño que existe desde hace varios años. Para intentar seducir a Milwaukee, la franquicia floridiana podría apoyarse en Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. o incluso Kel’el Ware. ¿Suficiente para convencer a los Bucks? ¿No es seguro? Deportivamente hablando, dejar el décimo de la Conferencia Este para unirse al… noveno no tendría necesariamente gran interés, al menos de inmediato, para Giannis Antetokounmpo. A seguir de cerca.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.