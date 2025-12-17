El arranque de temporada del Flexicar Fuenlabrada en Primera FEB no ha sido sencillo. Con una plantilla configurada inicialmente con solo nueve fichas profesionales y bajo la dirección de Iñaki Martín, el equipo ha tenido dificultades para encontrar regularidad. Tras diez jornadas disputadas, el conjunto fuenlabreño ocupa la duodécima posición con un balance de 4-6. Sin embargo, en los últimos días el club ha reaccionado en el mercado con la incorporación de dos piezas de nivel y está muy cerca de cerrar el fichaje de un jugador recientemente desvinculado del Coviran Granada de Liga Endesa.

Ivan Aurrecoechea se acerca a Fuenlabrada

Todo apunta a que Iván Aurrecoechea regresará a Primera FEB tras cerrar su salida del Coviran Granada hace unos días. El pívot firmará un nuevo contrato con el Fuenlabrada después de no entrar en la rotación de Ramón Díaz en Liga Endesa. De este modo, volverá a una categoría que conoce bien, tras su paso anterior por equipos como Estudiantes —que llegó a interesarse de nuevo por su incorporación— y Gipuzkoa en la temporada 2023-24.

Aurrecoechea, formado en la NCAA con los Aggies de New Mexico State entre 2018 y 2020, apenas contó con protagonismo esta temporada en la Liga Endesa, donde disputó cuatro partidos con unos promedios de 2,8 minutos y 0,3 puntos. El anuncio oficial de su fichaje podría producirse en las próximas horas e incluso no se descarta que esté disponible para el duelo de la jornada 13 de Primera FEB entre Fuenlabrada y Palencia. Además, el ala-pívot madrileño seguirá con su actividad en la competición de 3×3.

En su último compromiso, el Fuenlabrada cayó a domicilio ante HLA Alicante por 91-86, en un encuentro en el que ya fueron de la partida De Bisschop y Alex Renfroe. El pívot llegó al conjunto fuenlabreño el pasado 10 de diciembre tras disputar dos temporadas en el Betis, con el objetivo de reforzar el juego interior, mientras que Renfroe firmó a comienzos de mes para aportar calidad, dirección y experiencia a la posición de base. La pasada temporada, el estadounidense promedió con el Betis 9,4 puntos, un 40 % de acierto desde el triple, 3,7 rebotes y cinco asistencias.

✍️ Alex Renfroe, nuevo jugador del Flexicar Fuenlabrada



🏀 El base cuenta con amplísima experiencia en el baloncesto europeo al máximo nivel.



La temporada pasada jugó con el Betis promediando 9,4 pts, 40% triples, 3,7 rbt , 5 asis y 1,4 robos



¡Bienvenido, Alex!👋#FuenlADN pic.twitter.com/43c8Mh3Ol6 — Flexicar Fuenlabrada (@BFuenlabrada) December 5, 2025

Objetivo en Fuenlabrada: escalar posiciones

Con estos tres movimientos realizados durante el mes de diciembre, el Fuenlabrada pretende escalar posiciones en las próximas jornadas. La Primera FEB tiene un dominador claro en el Leyma Coruña, líder incontestable con un balance de 10-0, mientras que por detrás se agrupan varios perseguidores de entidad como Obradoiro, Alicante, Estudiantes o Palencia. Lejos aún de ese grupo de cabeza, el conjunto fuenlabreño confía en que este nuevo Big Three de fichajes aporte profundidad y experiencia a la plantilla, con la mirada puesta en un objetivo ambicioso: pelear a medio plazo por un billete hacia la ACB.