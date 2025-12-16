El 15 de diciembre es una fecha importante en el calendario de los dirigentes NBA. En efecto, es a partir de hoy que la mayoría de los jugadores que firmaron un contrato durante la última “free agency” pueden ser traspasados. Es la apertura no oficial del período de traspasos, que terminará el 5 de febrero próximo, porque 77 nuevos jugadores pueden ser traspasados a partir de hoy. Entre ellos Chris Paul.

Chris Paul y otros All-Stars ahora disponibles

Apartado de la rotación de los Clippers, el “Point God” debería cambiar rápidamente de equipo, esperando Los Angeles poder traspasarlo desde que fue puesto de lado. ¿Será el único miembro del equipo en moverse? Nicolas Batum, Bradley Beal, James Harden y Brook Lopez se vuelven intercambiables a partir de este lunes.

Entre las otras estrellas All-Star que ahora pueden ser traspasadas, encontramos a Kyrie Irving, D’Angelo Russell, Fred VanVleet, Bradley Beal, James Harden, Chris Paul, Julius Randle y Damian Lillard.

LOS 77 NUEVOS JUGADORES TRASPASABLES

Atlanta Hawks

  • Nickeil Alexander-Walker
  • N’Faly Dante
  • Luke Kennard

Boston Celtics

  • Chris Boucher
  • Luka Garza
  • Josh Minott

Brooklyn Nets

  • Cam Thomas
  • Day’Ron Sharpe
  • Ziaire Williams

Charlotte Hornets

  • Mason Plumlee

Chicago Bulls

  • Tre Jones

Cleveland Cavaliers

  • Larry Nance Jr.

Dallas Mavericks

  • Dante Exum
  • Kyrie Irving
  • D’Angelo Russell

Denver Nuggets

  • Bruce Brown
  • Tim Hardaway Jr.

Detroit Pistons

  • Javonte Green
  • Caris LeVert
  • Duncan Robinson

Golden State Warriors

Houston Rockets

  • Clint Capela
  • Dorian Finney-Smith
  • Jeff Green
  • Aaron Holiday
  • Josh Okogie
  • Jae’Sean Tate
  • Fred VanVleet

Indiana Pacers

Los Angeles Clippers

  • Nicolas Batum
  • Bradley Beal
  • James Harden
  • Brook Lopez
  • Chris Paul

Los Angeles Lakers

  • Deandre Ayton
  • Jaxson Hayes
  • Jake LaRavia
  • Marcus Smart

Memphis Grizzlies

  • Ty Jerome
  • Jock Landale
  • Cam Spencer

Miami Heat

  • Dru Smith

Milwaukee Bucks

  • Thanasis Antetokounmpo
  • Cole Anthony
  • Amir Coffey
  • Gary Harris
  • Kevin Porter Jr.
  • Bobby Portis
  • Taurean Prince
  • Jericho Sims
  • Gary Trent Jr.
  • Myles Turner

Minnesota Timberwolves

  • Bones Hyland
  • Joe Ingles
  • Julius Randle

New Orleans Pelicans

  • Kevon Looney

New York Knicks

  • Jordan Clarkson
  • Landry Shamet
  • Guerschon Yabusele

Oklahoma City Thunder

  • Ajay Mitchell

Orlando Magic

  • Tyus Jones
  • Mo Wagner

Philadelphia 76ers

  • Justin Edwards
  • Eric Gordon

Phoenix Suns

  • Collin Gillespie
  • Nigel Hayes-Davis

Portland Trail Blazers

  • Damian Lillard
  • Blake Wesley

Sacramento Kings

  • Drew Eubanks
  • Doug McDermott
  • Dennis Schroder

San Antonio Spurs

  • Bismack Biyombo
  • Luke Kornet
  • Jordan McLaughlin
  • Lindy Waters

Toronto Raptors

  • Sandro Mamukelashvili
  • Garrett Temple

Utah Jazz

Washington Wizards

  • Marvin Bagley
  • Anthony Gill

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.