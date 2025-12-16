El 15 de diciembre es una fecha importante en el calendario de los dirigentes NBA. En efecto, es a partir de hoy que la mayoría de los jugadores que firmaron un contrato durante la última “free agency” pueden ser traspasados. Es la apertura no oficial del período de traspasos, que terminará el 5 de febrero próximo, porque 77 nuevos jugadores pueden ser traspasados a partir de hoy. Entre ellos Chris Paul.
Chris Paul y otros All-Stars ahora disponibles
Apartado de la rotación de los Clippers, el “Point God” debería cambiar rápidamente de equipo, esperando Los Angeles poder traspasarlo desde que fue puesto de lado. ¿Será el único miembro del equipo en moverse? Nicolas Batum, Bradley Beal, James Harden y Brook Lopez se vuelven intercambiables a partir de este lunes.
Entre las otras estrellas All-Star que ahora pueden ser traspasadas, encontramos a Kyrie Irving, D’Angelo Russell, Fred VanVleet, Bradley Beal, James Harden, Chris Paul, Julius Randle y Damian Lillard.
LOS 77 NUEVOS JUGADORES TRASPASABLES
Atlanta Hawks
- Nickeil Alexander-Walker
- N’Faly Dante
- Luke Kennard
Boston Celtics
- Chris Boucher
- Luka Garza
- Josh Minott
Brooklyn Nets
- Cam Thomas
- Day’Ron Sharpe
- Ziaire Williams
Charlotte Hornets
- Mason Plumlee
Chicago Bulls
- Tre Jones
Cleveland Cavaliers
- Larry Nance Jr.
Dallas Mavericks
- Dante Exum
- Kyrie Irving
- D’Angelo Russell
Denver Nuggets
- Bruce Brown
- Tim Hardaway Jr.
Detroit Pistons
- Javonte Green
- Caris LeVert
- Duncan Robinson
Golden State Warriors
Houston Rockets
- Clint Capela
- Dorian Finney-Smith
- Jeff Green
- Aaron Holiday
- Josh Okogie
- Jae’Sean Tate
- Fred VanVleet
Indiana Pacers
Los Angeles Clippers
- Nicolas Batum
- Bradley Beal
- James Harden
- Brook Lopez
- Chris Paul
Los Angeles Lakers
- Deandre Ayton
- Jaxson Hayes
- Jake LaRavia
- Marcus Smart
Memphis Grizzlies
- Ty Jerome
- Jock Landale
- Cam Spencer
Miami Heat
- Dru Smith
Milwaukee Bucks
- Thanasis Antetokounmpo
- Cole Anthony
- Amir Coffey
- Gary Harris
- Kevin Porter Jr.
- Bobby Portis
- Taurean Prince
- Jericho Sims
- Gary Trent Jr.
- Myles Turner
Minnesota Timberwolves
- Bones Hyland
- Joe Ingles
- Julius Randle
New Orleans Pelicans
- Kevon Looney
New York Knicks
- Jordan Clarkson
- Landry Shamet
- Guerschon Yabusele
Oklahoma City Thunder
- Ajay Mitchell
Orlando Magic
- Tyus Jones
- Mo Wagner
Philadelphia 76ers
- Justin Edwards
- Eric Gordon
Phoenix Suns
- Collin Gillespie
- Nigel Hayes-Davis
Portland Trail Blazers
- Damian Lillard
- Blake Wesley
Sacramento Kings
- Drew Eubanks
- Doug McDermott
- Dennis Schroder
San Antonio Spurs
- Bismack Biyombo
- Luke Kornet
- Jordan McLaughlin
- Lindy Waters
Toronto Raptors
- Sandro Mamukelashvili
- Garrett Temple
Utah Jazz
Washington Wizards
- Marvin Bagley
- Anthony Gill
Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.