El 15 de diciembre es una fecha importante en el calendario de los dirigentes NBA. En efecto, es a partir de hoy que la mayoría de los jugadores que firmaron un contrato durante la última “free agency” pueden ser traspasados. Es la apertura no oficial del período de traspasos, que terminará el 5 de febrero próximo, porque 77 nuevos jugadores pueden ser traspasados a partir de hoy. Entre ellos Chris Paul.

Chris Paul y otros All-Stars ahora disponibles

Apartado de la rotación de los Clippers, el “Point God” debería cambiar rápidamente de equipo, esperando Los Angeles poder traspasarlo desde que fue puesto de lado. ¿Será el único miembro del equipo en moverse? Nicolas Batum, Bradley Beal, James Harden y Brook Lopez se vuelven intercambiables a partir de este lunes.

Entre las otras estrellas All-Star que ahora pueden ser traspasadas, encontramos a Kyrie Irving, D’Angelo Russell, Fred VanVleet, Bradley Beal, James Harden, Chris Paul, Julius Randle y Damian Lillard.

LOS 77 NUEVOS JUGADORES TRASPASABLES

Atlanta Hawks

Nickeil Alexander-Walker

N’Faly Dante

Luke Kennard

Boston Celtics

Chris Boucher

Luka Garza

Josh Minott

Brooklyn Nets

Cam Thomas

Day’Ron Sharpe

Ziaire Williams

Charlotte Hornets

Mason Plumlee

Chicago Bulls

Tre Jones

Cleveland Cavaliers

Larry Nance Jr.

Dallas Mavericks

Dante Exum

Kyrie Irving

D’Angelo Russell

Denver Nuggets

Bruce Brown

Tim Hardaway Jr.

Detroit Pistons

Javonte Green

Caris LeVert

Duncan Robinson

Golden State Warriors

Houston Rockets

Clint Capela

Dorian Finney-Smith

Jeff Green

Aaron Holiday

Josh Okogie

Jae’Sean Tate

Fred VanVleet

Indiana Pacers

Los Angeles Clippers

Nicolas Batum

Bradley Beal

James Harden

Brook Lopez

Chris Paul

Los Angeles Lakers

Deandre Ayton

Jaxson Hayes

Jake LaRavia

Marcus Smart

Memphis Grizzlies

Ty Jerome

Jock Landale

Cam Spencer

Miami Heat

Dru Smith

Milwaukee Bucks

Thanasis Antetokounmpo

Cole Anthony

Amir Coffey

Gary Harris

Kevin Porter Jr.

Bobby Portis

Taurean Prince

Jericho Sims

Gary Trent Jr.

Myles Turner

Minnesota Timberwolves

Bones Hyland

Joe Ingles

Julius Randle

New Orleans Pelicans

Kevon Looney

New York Knicks

Jordan Clarkson

Landry Shamet

Guerschon Yabusele

Oklahoma City Thunder

Ajay Mitchell

Orlando Magic

Tyus Jones

Mo Wagner

Philadelphia 76ers

Justin Edwards

Eric Gordon

Phoenix Suns

Collin Gillespie

Nigel Hayes-Davis

Portland Trail Blazers

Damian Lillard

Blake Wesley

Sacramento Kings

Drew Eubanks

Doug McDermott

Dennis Schroder

San Antonio Spurs

Bismack Biyombo

Luke Kornet

Jordan McLaughlin

Lindy Waters

Toronto Raptors

Sandro Mamukelashvili

Garrett Temple

Utah Jazz

Washington Wizards

Marvin Bagley

Anthony Gill

