En la Liga Endesa, algunos fichajes pueden cambiar la dinámica de un equipo, para otros equipos es una situación de vida o muerte. Este caso de Covirán Granada es uno de ellos. El conjunto andaluz refuerza su plantilla con un jugador en plena proyección ofensiva, capaz de aportar pólvora desde el perímetro y generar desequilibrio en el juego rival.

Jassel Pérez, un refuerzo de alto impacto para salvar la situación de Coviran Granada

Era cuestión de tiempo. Tal y como adelantó nuestro compañero Jesús Quero en Deportes COPE edición local hoy, Jassel Pérez es nuevo jugador de Covirán Granada. Llega a la Liga Endesa tras su cesión en Alega Cantabria, donde promedió 15.1 puntos por partido con un 50% de acierto en triples en sólo nueve encuentros. Su incorporación aporta un perfil ofensivo muy necesario en Granada: buen tiro de tres, capacidad de anotar desde distintas posiciones y lectura rápida del juego. Su rendimiento en Cantabria demuestra que puede asumir responsabilidades de cara al aro, algo que Granada necesitaba claramente: un generador que complemente a Matt Thomas y Lluís Costa.

📹 #PrimeraFEB: Ni una noche de sábado sin el habitual show de @JasselPerez1 en Cantabria 🇵🇱🤝🇩🇴



⚫️ El internacional dominicano, sacando los pasos prohibidos en una nueva victoria del @GrupoAlegaCant 👣



📊 https://t.co/PQIOSZn8VF



📺 Así se vivió en @LaLigaPlus ⬇️ pic.twitter.com/FN2l0eN9tL — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) December 13, 2025

El equipo de Ramón Díaz, golpeado por las lesiones, encuentra en Pérez una pieza capaz de abrir espacios y generar ventajas tanto para los exteriores como para los interiores. Su llegada no solo suma puntos, sino que obliga a los rivales a replantear su defensa, que hasta ahora con poco podían desarmar una ofensiva demasiado individualista y faltada de recursos. Jugadores como Edu Durán o Pere Tomás no cuentan para el técnico, que ha visto como más de un partido se le escapaba por falta de frescura.

Un carácter para realzar la dinámica de un equipo tocado de muerte

Covirán Granada recibe a Pérez en una situación límite: 1-9 y con el desánimo apoderándose de todos en el Palacio de los Deportes. El exterior dominicano aporta descaro, juventud, ambición y algo de extravagancia. Sus actuaciones individuales en la Primera FEB han dejado huella, al igual que su personalidad fuera de la cancha, como se reflejó en su llegada al club con su gorra especial.

🧢 La 'gorrita' de Jassel Pérez, el jugador que pertenece a @CoviranGranada. Telita… pic.twitter.com/0inPOtx7CC — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) October 2, 2025

El nuevo jugador estará a las órdenes de Ramón Díaz a partir del miércoles y podrá disputar minutos en el duelo frente a Dreamland Gran Canaria el próximo sábado. Contará con pasaporte Cotonou, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario. Con su incorporación, el Granada espera evitar situaciones complicadas como la vivida en Andorra, donde acudió al partido con solo diez jugadores.