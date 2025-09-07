Los equipos de Primera FEB aprovechan los amistosos de pretemporada para afinar su puesta a punto de cara a la nueva temporada, que se prevé con mucha igualdad y con varios proyectos luchando por el ascenso a la ACB. Aunque estos partidos sirven como test de preparación y los clubes están enfocados en ello, el mercado de fichajes sigue abierto y continúan produciéndose movimientos interesantes con jugadores de mucho nivel.

Coviran Granada cede a Jassel Pérez al Cantabria

El Grupo Alega Cantabria ha reforzado su plantilla para la temporada 2025/26 en Primera FEB con la incorporación del exterior Jassel Pérez, cedido por Coviran Granada de ACB. El dominicano, que vivirá su primera experiencia en Europa, es un buen recurso desde las posiciones exteriores para el conjunto dirigido por Lolo Encinas.

Pérez llega tras una trayectoria en ligas de América, destacando en Titanes del Distrito Nacional, Capitanes de Ciudad de México y Spartans de Distrito Capital, además de haber representado a la selección de República Dominicana. Su intensidad y talento ofensivo se suman a un proyecto cántabro que busca consolidarse como competitivo y ambicioso en la presente campaña.

Vítor Faverani nuevo fichaje del Cartagena

El Cartagena ha sorprendido con la incorporación de Vitor Faverani, pívot brasileño con pasaporte español y amplia trayectoria en la élite. A sus 37 años, el veterano interior regresa a la Región para liderar la pintura de un equipo que busca igualar o superar los resultados de la campaña pasada, cuando llegó a los playoffs de ascenso en Primera FEB.

Faverani, con experiencia en NBA y ACB, aportará físico, lectura de juego y veteranía a un plantel que combina juventud y talento internacional. El técnico Félix Alonso contará también con jugadores como Isaiah Rivera, Sebastian Thomas, Jakub Svejcar, Amari Kelly y Teemu Suokas, conformando un grupo ambicioso que quiere aspirar a lo máximo en Primera FEB.

El CB Zamora se refuerza con David Kristensen

El CB Zamora ha reforzado su plantilla con la llegada del danés David Kristensen, ala-pívot de 27 años que se suma de manera definitiva al primer equipo tras participar en la pretemporada y el amistoso ante el Ourense. Formado en Bakken Bears y con experiencia en la NCAA y en LEB Plata, Kristensen aporta versatilidad para las posiciones interiores.