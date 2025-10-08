Tras el EuroBasket y un poco de espera después de su contagio por el Covid, Giannis Antetokounmpo finalmente está de vuelta con los Bucks para preparar la temporada 2025/26. A pesar de numerosos rumores, el “Greek Freak” no se ha movido por tanto, aunque ESPN asegura que evalúa más que nunca sus opciones…

Reunión en Atenas

Este verano, Jon Horst, el GM de los Bucks, fue así a Atenas para reunirse con su estrella, después de cortar a Damian Lillard para fichar a Myles Turner. La franquicia de Wisconsin ha tomado enormes riesgos financieros para convencer a su doble MVP de que el equipo sigue siendo competitivo. De lo cual Giannis Antetokounmpo claramente no está seguro.

2025 Giannis Antetokounmpo playoff scoring pic.twitter.com/YhX6D3EH1w — . (@UncleDrewidk) October 6, 2025

Según las informaciones de ESPN, el alero-pívot y sus agentes han examinado así los destinos potenciales, pero si el jugador de 30 años debe moverse, solo se ve en los Knicks.

En agosto, Milwaukee y Nueva York discutieron por tanto, pero eso no fue muy lejos. Del lado de los Bucks, se estima que los Knicks fueron muy prudentes, con ofertas demasiado limitadas para un jugador de esta envergadura, bajo contrato por dos años más (54 + 58 millones) con un último año en “player option”.

Los Bucks más que nunca bajo presión

Del lado de los Knicks, se piensa por el contrario que los Bucks no estaban realmente vendedores y que quizás solo se iniciaron negociaciones para no molestar a Giannis Antetokounmpo, sin querer llegar hasta el final.

En cualquier caso, ESPN asegura que las negociaciones fueron “exclusivas” y que Milwaukee no habló con ningún otro equipo, como ya lo ha confirmado Rafael Stone, el GM de los Rockets. Y para Giannis Antetokounmpo, un traspaso hacia Nueva York es imposible a corto plazo ya que después de esta ventana de negociaciones, los Knicks renovaron a Mikal Bridges por 150 millones de dólares por cuatro años, haciéndolo intraspasable hasta febrero.

Por el momento, el MVP de las Finales de 2021 se queda por tanto en Milwaukee, que hace todo para convencerlo de quedarse, especialmente haciendo volver a su hermano, Thanasis. Queda que como lo repite, Giannis Antetokounmpo quiere estar en posición de jugar el título. Y un mal comienzo de temporada de los Bucks podría precipitar su decisión de irse.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.