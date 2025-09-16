Las diferentes franquicias de NBA ya están preparando el inicio de la pretemporada para comienzos de Octubre. Uno de los contenders principales, los Knicks, están multiplicando las pruebas antes de su “training camp”, y esta vez se centran en un interior

New York Knicks al límite: la batalla por el último contrato ya tiene dos víctimas señaladas

Muy activos desde hace una semana, los Knicks continúan afinando su plantilla para la próxima temporada, y el New York Post informa que han invitado a un “workout” a Alex Len y Trey Jemison III. Ambos tienen en común haber terminado la temporada con los Lakers.

Como todas las demás franquicias, los de Nueva York pueden convocar hasta 21 jugadores a su “training camp”, y la semana pasada habían firmado a Malcolm Brogdon, Landry Shamet y Garrison Mathews. También se supo que Dennis Smith Jr. realizará una prueba, y que tienen en mente a Thomas Bryant y Matt Ryan.

lock in the dates, knicks fam 🗓️✍️https://t.co/uyKdrIzqVA pic.twitter.com/k468wGqqJg — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 14, 2025

Lucha por los últimos contratos en Knicks

Por ahora, los Knicks cuentan con 12 jugadores bajo contrato, y hay muchas probabilidades de que Mohamed Diawara sea el 13º jugador de la plantilla. Después, habrá una auténtica lucha por el 14º contrato, y Malcolm Brogdon es quien tiene la ventaja para conseguirlo.

Si los Knicks quieren firmar un 15º y último contrato, primero deberán desprenderse de algún jugador, y este fin de semana se habló de la posibilidad de separar a uno de los dos rookies de la temporada pasada, el francés Pacôme Dadiet o el base Tyler Kolek.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio BasketUSA.