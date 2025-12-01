Ante los modestos Nets, los Bucks pusieron fin a una racha de siete derrotas consecutivas. Una victoria marcada por el punto 21,000 en la carrera de Giannis Antetokounmpo, anotado en el segundo cuarto. En Milwaukee, todo estaba previsto con un video homenaje transmitido durante un tiempo muerto, mientras que el “Greek Freak” saludaba a sus aficionados del Fiserv Forum.

Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee's W tonight!



Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO — NBA (@NBA) November 30, 2025

Un pequeño niño de Grecia se invita entre las leyendas

“Creo que cuando era más joven, hace algunos años, era solo un día más… Simplemente hacía mi trabajo y luego volvía a casa”, reacciona Giannis. “Pero al envejecer, empiezas a apreciar estos momentos y a no darlos por sentado. Como el Coach Doc vino a decirme que solo había habido 11 o 12 jugadores que habían anotado 21,000 puntos con un solo equipo en toda la historia del baloncesto, ahí, te quedas sin palabras”.

Giannis es el 42º jugador en alcanzar esta marca y el sexto más joven después de LeBron James, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Kevin Durant y Michael Jordan. Solo leyendas, y es el europeo más joven en lograrlo, y eso es lo que lo hace tan orgulloso.

Giannis Antetokounmpo becomes the sixth-youngest player in NBA history to score 21,000 career points 👏​🇬🇷 pic.twitter.com/tmyDxQJfR9 — BasketNews (@BasketNews_com) November 30, 2025

“Es el hecho de ser un niño de Grecia, de Sepolia donde crecí en un pequeño barrio (en Atenas) donde, digamos, no pasan muchas cosas grandes o poca gente sale de allí…”, prosigue el griego. “Poder estar en este escenario y, 30 años después, alcanzar los 21,000 puntos en carrera, estoy muy agradecido”.

Y luego está el hecho de codearse en los libros con los más grandes jugadores de la historia. “Hablamos de Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Wilt y Kevin Durant. Los GOAT entre los GOAT… y dudo que alguien diga lo contrario. Simplemente estar en esa lista con ellos es increíble. ¿He logrado tantas cosas como ellos? No lo creo. ¿Todavía tengo mucho margen para mejorar, para progresar, y años para escribir mi propia leyenda? Sí. Y creo que subir a lo alto de la lista de los mejores anotadores no está a seis, siete u ocho años”.

¿Hasta dónde va a subir?

Cerca de los 30 puntos de promedio cada año, Giannis va a subir muy rápido en la clasificación de los mejores anotadores de la historia. “En mi opinión, es en cuatro años. Cuatro, cinco años, cuatro años y medio. Creo que cuando tenga 35 años y esté sentado en esta silla, tendremos una discusión sobre estar en lo alto de la lista de anotadores de todos los tiempos, y habré profetizado esto”.

Giannis Antetokounmpo has the most games in NBA history with 30+ PTS in under 30 MIN. pic.twitter.com/pV6BR2gvaA — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) November 29, 2025

Si superar a LeBron James será muy complicado, incluso imposible, en cambio, Giannis tiene el potencial para convertirse en el mejor anotador europeo de la historia. Objetivo: superar los 31,560 puntos de Dirk Nowitzki, 6º mejor anotador de la historia.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.