El plande los Los Angeles Lakers, incluso, justifica completamente el movimiento discreto del front office hasta la trade deadline, trayendo solo a Luke Kennard a cambio de Gabe Vincent —algo que no incomodó a Luka Doncic en nada.

Los Lakers acumulan activos para ir por Giannis

Los Lakers están realmente enfocados en reunir activos para reforzar el plantel con Giannis, principalmente con una posible salida de LeBron James, o entonces, una drástica reducción de salario en la propuesta de renovación al veterano. Las informaciones son del periodista Sam Amick, de The Athletic.

Después de la realización del Draft, en junio, los Lakers tendrán control sobre tres selecciones futuras de primera ronda, lo que puede ser de interés de los Milwaukee Bucks en una posible reformulación. El punto más delicado será dejar a Austin Reaves, elegible para una extensión millonaria, fuera de las negociaciones, ya que el resto del plantel es muy débil en el mercado. Esto termina dando ventaja a equipos como Golden State Warriors, Miami Heat y Minnesota Timberwolves, también señalados como posibles destinos para Antetokounmpo en la próxima temporada.

¿Qué posibilidades tienen los Lakers de conseguir a Giannis?

A pesar de una propuesta poco atractiva para los Bucks, los Lakers pueden ser una preferencia del propio Giannis Antetokounmpo por un motivo: Luka Doncic. Con los planes a largo plazo alrededor del esloveno y ya no de LeBron James, juntarlo con el griego parece una opción fuerte y prometedora para ambos jugadores, dando inicio a una era dominante en Los Angeles.

Luka y Giannis tendrían grandes posibilidades de conquistar un título juntos, y esa es exactamente la prioridad del propio MVP de 2019 y 2020; la falta de competitividad de los Bucks es lo que ha hecho que quiera dejar la franquicia.

“Quiero ganar un título con los Milwaukee Bucks. Si eso está fuera de consideración, quizás sea el momento de analizar las opciones, porque quiero mucho ser campeón. Pero no depende de mí. Si dependiera, quizás ya me habría ido”, declaró, durante entrevistas en el All-Star Weekend.

Antetokounmpo es dueño de uno de los mayores salarios de la NBA, recibiendo $54.13 millones en la actual temporada —valor que quedará accesible para los Lakers con el fin del contrato actual de LeBron James. El vínculo del griego con los Bucks va hasta el fin de la próxima temporada, entonces, para no salir con las manos vacías, el front office de Milwaukee necesita negociarlo hasta febrero de 2027.