La franquicia hizo solo un movimiento dirigido, trayendo al especialista en tiros de tres Luke Kennard, y se negó a aceptar contratos que se extendieran más allá de esta temporada. ¿El objetivo? Mantener la mayor flexibilidad posible dentro del tope salarial para el próximo verano, incluso si eso significaba poca ayuda inmediata para un plantel que actualmente parece más un “equipo de playoffs” que un “equipo de campeonato”.

Luka del lado de la directiva: disciplina ahora para atacar fuerte en verano

Toda esta postura conservadora de los Lakers podría haber creado fricción con su jugador estrella, pero, según Dave McMenamin de ESPN, sucedió lo contrario. Una fuente cercana al pensamiento de Luka Doncic dijo a la cadena que el esloveno aprobó la estrategia con “adhesión a la disciplina” y enfoque en el “panorama a largo plazo”. En otras palabras: incluso viendo al equipo permanecer un paso por debajo de los principales contendientes al título, Luka compró la idea de no sacrificar el futuro por soluciones a corto plazo.

🚨 REPORT: The Lakers are now prioritizing winning during Luka Doncic’s prime over building around LeBron James’ final years, per @kpelton



“…were prioritizing winning during Doncic's prime rather than building the best team possible in the twilight of James' career.”… pic.twitter.com/afhJmb0PGL — NBA Base (@TheNBABase) February 10, 2026

Esto ayuda a explicar por qué los Lakers limitaron su acción a la llegada de Luke Kennard, un refuerzo útil en el perímetro, pero lejos de ser el tipo de nombre que cambia por sí solo el nivel de la franquicia. El mensaje interno parece claro: la prioridad del front office es construir un proyecto alrededor de Doncic por varios años, y no solo “tapar el agujero” alrededor de él en una temporada específica.

Luka no exige otra “super” ahora – Giannis es un sueño, no una obsesión

Un punto que destaca entre bastidores es que, según ESPN, Doncic no ha estado presionando para la llegada inmediata de otra “superestrella” al estilo de Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. La información es directa: no ha “presionado al equipo para añadir una co-estrella de nivel superestrella” con la era post-LeBron en mente.

Luka Doncic on comparison between the Mavs and Lakers organizations: "Lakers are a better organization. They're a legendary franchise and the organisation is legendary as well." pic.twitter.com/2e0JpRNaHg — Matej Sportinfo (@MatejSportinfo) February 15, 2026

Esto abre dos interpretaciones importantes:

Confianza en el proyecto: Luka parece creer que los Lakers pueden construir un equipo campeón sin depender necesariamente de otro nombre del top 5/top 10 de la liga ahora mismo.

Flexibilidad estratégica: la directiva gana margen para evaluar si vale más la pena invertir todo en un objetivo como Giannis o si es más inteligente traer a dos o tres jugadores “no superestrella” que puedan resolver problemas claros en el plantel (defensa en el perímetro, espaciado, tamaño en las alas, etc.).

En la práctica, su mensaje quita algo de presión a la directiva, que ya no está obligada a “batear un jonrón” a toda costa, y puede buscar un mejor equilibrio de jugadores alrededor del esloveno.