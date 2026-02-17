El Partizan de Belgrado atraviesa un momento de máxima incertidumbre en plena temporada, condicionado por imprevistos que han alterado la planificación deportiva y obligado al cuerpo técnico a reajustar la rotación. En un calendario exigente y con la Euroliga en juego, el club se mueve en el mercado con cautela mientras busca soluciones que permitan mantener la competitividad y la estabilidad del equipo.

Partizan de Belgrado, obligado a fichar por la baja de Dylan Osetkowski

El Partizan de Belgrado ha visto cómo sus planes se han trastocado tras la suspensión de Dylan Osetkowski por un caso antidopaje que se remonta a 2023, cuando jugaba en Unicaja. Joan Peñarroya, que ha admitido el problema que supone este hecho para su plantilla con un jugador que estaba rindiendo a buen nivel, ha reclamado al club un fichaje urgente, teniendo en cuenta que la fecha límite para encontrar un reemplazo finaliza el próximo 25 de febrero.

El técnico catalán ha reconocido que la dirección deportiva ya está trabajando en la búsqueda de un refuerzo de nivel Euroliga que actúe en la posición de ala-pívot, aunque no será sencillo por el momento de la temporada: “El club está trabajando en un sustituto, pero no será fácil”. Por ahora, Peñarroya deberá reinventarse y recurrir a otros jugadores para suplir la baja de Osetkowski.

Otras salidas que provocan cambios en Partizan de Belgrado

Además de la necesidad de fichar para sustituir a Osetkowski, el Partizan de Belgrado podría afrontar más cambios importantes en su plantilla tras la salida de Cameron Payne, un golpe relevante, ya que el base estaba promediando 12,4 puntos, 3,9 asistencias y 2,3 rebotes por partido en la Euroliga antes de regresar a la NBA previo pago de una cláusula cercana a 1,75 millones de dólares. Su marcha deja a Joan Peñarroya sin su principal generador exterior en un momento delicado del curso, obligando a reajustar la rotación.

Otra posible salida que se sigue de cerca es la de Jabari Parker, cuyo futuro podría volver a situarse en la ACB, con el Joventut de Badalona como posible destino, tras su etapa en Europa desde 2023. El ala-pívot, que compartió cuatro temporadas en la NBA con Giannis Antetokounmpo en Milwaukee, es una pieza importante en la rotación interior y su hipotética marcha supondría perder experiencia y capacidad anotadora en el juego interior.