El AS Mónaco atraviesa una situación delicada marcada por los impagos, pero el ruido extradeportivo no frenó a los del Principado, que asaltaron la pista de Nanterre (76-81) sin contar con Mike James. Sin embargo, el gran titular llegó tras el partido: Vassilis Spanoulis confirmó la salida definitiva de un jugador del roster, viejo anhelo del Barça Basket. Una decisión que abre de par en par la incógnita del mercado y deja en el aire una pregunta inevitable: ¿se activa ahora la opción blaugrana?

Yoan Makoundou fuera del AS Mónaco

Tras felicitar a sus jugadores por una victoria de enorme mérito en plena tormenta institucional, y lograda además ante 17.000 aficionados frente a Nanterre, el técnico griego puso el foco en el nombre propio de la noche: Yoan Makoundou. El pívot de Melun no continuará en el equipo de forma definitiva. “Es la voluntad del jugador, que quiere estar fuera del equipo”, explicó Spanoulis, confirmando una salida que ya es oficial.

Makoundou regresó a las pistas el pasado 8 de febrero, una vez superada su lesión de cadera. El interior francés había disputado nueve partidos en la liga gala, con medias de 8,4 puntos y tres rebotes, mientras que en Euroliga sus números se quedaron en seis puntos y dos rebotes en cinco apariciones. Incorporado el pasado verano procedente del Turk Telekom, su salida supone un golpe sensible para la rotación interior del Mónaco, que además continúa sin poder contar con Kevarrius Hayes por lesión.

La salida de Makoundou, oficialmente atribuida a motivos personales, podría estar estrechamente vinculada a la delicada situación de impagos que arrastra el AS Mónaco desde hace meses. Su adiós, lejos de ser un caso aislado, podría convertirse en el primero de varios movimientos dentro del vestuario.

🔴 Point effectif



ℹ️ Touché au visage après un choc lors du match contre la Virtus Bologne, Kevarrius Hayes ne subira finalement pas d’opération. La durée de son indisponibilité sera déterminée en fonction de l’évolution de la douleur dans les jours à venir.



ℹ️ Yoan Makoundou,… pic.twitter.com/VooBb3zaCb — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) February 4, 2026

Con el horizonte del final de temporada cada vez más cerca, las incógnitas se multiplican en el Principado. De hecho, ya circulan rumores que apuntan a una posible salida de Okobo rumbo a Dubai Basketball una vez arranque la temporada baja, lo que podría desencadenar un verano especialmente agitado en Mónaco.

¿Oportunidad para el Barça Basket?

Yoan Makoundou fue uno de los grandes deseos del Barça Basket en el verano de 2025, e incluso se deslizó la posibilidad de un nuevo intento de cara al próximo mercado estival. Ahora, con su salida ya confirmada, se abre una ventana inesperada en el mercado.

Eso sí, un hipotético fichaje no podría disputar la Euroliga, aunque sí reforzar al equipo en la competición de Liga Endesa. Su perfil encaja en lo que busca Xavi Pascual, especialmente por físico y versatilidad interior.

Sin embargo, pese a la acumulación de molestias y lesionados en la plantilla azulgrana, existe incertidumbre sobre si el Barça Basket moverá ficha en los próximos días o semanas o si, por el contrario, optará por esperar a verano para tomar decisiones más estructurales.