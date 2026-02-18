Lo sabemos y lo sentimos: reina como un perfume de fin de historia en Los Angeles, entre LeBron James y los Lakers. El “King” no sabe si se trata de su última temporada en la NBA y, si quiere continuar su carrera, será sin duda en otro lugar (¿Cleveland?), a menos que acepte reducir severamente su salario.

Los Lakers quieren remodelar el plantel alrededor de Doncic

“Nunca hay que decir nunca, pero ciertamente no ha dado ninguna indicación”, explica incluso Jeanie Buss, interrogada sobre el hecho de ver a LeBron James renovar el año próximo en Los Angeles. “Ha ganado el derecho de decidir la continuación de su carrera, y saben, continúa impresionando”.

Porque como explica ESPN, Los Angeles pretende aprovechar la próxima intersaison para remodelar su plantel alrededor de Luka Doncic, después de haber sido muy prudentes durante la última “trade deadline”.

“Fuimos agresivos”, asegura sin embargo Rob Pelinka, el GM de la franquicia, que se contentó con recuperar a Luke Kennard. “Y una forma de agresividad consiste en rechazar las propuestas que no son las mejores para el futuro a corto y largo plazo. Es agresividad, incluso si terminas no haciendo nada, porque a veces es difícil decir no a un buen jugador que podría ser una solución rápida a corto plazo, pero que podría tener implicaciones a largo plazo y no corresponder a la visión global que tienes para el equipo”.

¿El sueño Giannis?

Esta “agresividad de no hacer nada” va sobre todo a permitir a los Lakers tener el máximo de cartuchos este verano, cuando el equipo podría disponer de más de 50 millones de dólares de margen salarial para reclutar si no retiene a LeBron James ni a Rui Hachimura, y esto incluso si Deandre Ayton ($8.1 millones) y Marcus Smart ($5.4 millones) deciden activar sus “player option”.

Internamente, la idea sería aprovechar para extender a Austin Reaves, a fin de ofrecer a Luka Doncic el segundo creador que históricamente le permite expresarse de la mejor manera, como Jalen Brunson o Kyrie Irving en los Mavericks. Pero también rodearlo de defensores físicos: los perfiles de Andrew Wiggins, Tari Eason, Tobias Harris, Quentin Grimes, Dean Wade o incluso Peyton Watson siendo evocados…

Queda sin embargo la carta comodín: Giannis Antetokounmpo. ¿Los Lakers se quedaron prudentes durante la última “trade deadline” con la idea de que el “Greek Freak” sería más alcanzable el próximo verano, una vez LeBron James partido? Es quizás la opción de ensueño para Los Angeles, aunque no sea necesariamente la más realista.

Pero poco importa el camino, el verano se anuncia explosivo en la Ciudad de los Ángeles, especialmente porque entre bastidores, el nuevo propietario Mark Walter estará más implicado para preparar el nuevo capítulo de los “Purple & Gold”.