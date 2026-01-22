Giannis Antetokounmpo y los Bucks tardaron apenas doce minutos en que el Thunder tomara ventaja frente a Milwaukee. Tras un solo cuarto, Oklahoma City ya contaba con veinte puntos de diferencia, en gran parte porque la defensa del Thunder mantuvo perfectamente controlado a Giannis, quien solo lanzó un tiro en ese primer periodo.
Giannis habla de liderazgo y adaptación
Un inicio de partido fallido que no gustó a Doc Rivers. “Creo que el Thunder defendió bien a Giannis, pero nosotros no logramos encontrarlo en sus espacios, y eso era justo lo que habíamos trabajado hoy. Esas doce minutos marcaron la diferencia. Hablamos de circulación de balón en los entrenamientos y llegamos al partido y nuestro ataque se reduce a un pase, un tiro. Jugamos como OKC quería”, declaró.
A lo largo de los minutos siguientes, los compañeros de Giannis Antetokounmpo no lograron encontrarlo para que pudiera cambiar la tendencia.
The Milwaukee Bucks have a record of 1-4 over their last 5 games…
El MVP de las Finales 2021 terminó con solo 11 tiros y, por tercera vez en la temporada, no alcanzó la barrera de los veinte puntos, finalizando con 18 unidades. Insuficiente para evitar la dura derrota de su equipo (102-122).
“No soy el tipo de jugador que grita para pedir el balón, nunca lo he hecho en mi carrera”, asegura Giannis Antetokounmpo. “Pero he jugado con compañeros que entendían que yo podía generar juego, ya fuera para mí o para ellos, para que el equipo rinda. Mis entrenadores me hablan y me explican sobre la teoría del cisne blanco y el cisne negro. Me dicen que debo ser el cisne negro y pedir más el balón. Es algo que nunca he hecho, así que quizás deba hacerlo más”.
Falta de cohesión
Este duelo ante el Thunder no es un caso aislado. En los últimos cuatro partidos de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo promedia 12 tiros por encuentro, frente a 16,5 desde el inicio de la temporada, y aun así mantiene un 64 % de acierto. Estos problemas ofensivos se reflejan en el balance de los Bucks, que solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos. Milwaukee se hunde en la 11ª posición del Este, mientras que Atlanta, décimo, había encadenado cuatro derrotas consecutivas antes de corregir el rumbo venciendo a los Grizzlies este miércoles.
Giannis' 10 straight selections as an All-Star starter is the longest active streak in the NBA.
“ No jugamos duro y no jugamos para ganar ”, lamenta la estrella de Milwaukee. “ No jugamos juntos y no tenemos química. Los chicos son egoístas y tratan de hacer sus cosas por su cuenta. Cuando estamos abajo 10, 15 o 20 puntos, intentamos arreglar todo de golpe, pero no funciona así. Debemos jugar posesión tras posesión, sobre todo contra equipos como OKC, San Antonio o Minnesota. Debemos entender que hay que jugar los 48 minutos. Durante los 48 minutos, hay que encontrar el mejor tiro posible y no tomar el primer tiro disponible. Pasar y disparar inmediatamente después no puede funcionar contra estos equipos”.
Para intentar recuperarse un poco, los Bucks recibirán a los Nuggets, que jugarán sin Nikola Jokic este viernes, y a los Mavericks, que lo harán sin Anthony Davis este domingo. Estas malas actuaciones de los Bucks reavivan los rumores sobre una posible salida de Giannis.
10x All-Star Giannis Antetokounmpo is expected to request a trade in the upcoming weeks.
Giannis is reportedly holding up the trade market, teams are widely expecting Giannis to want out of Milwaukee.
Several teams are holding assets to propose a trade to the Bucks in exchange…
