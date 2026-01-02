A 33 segundos de una rara serie de tres victorias, Milwaukee volvió a autodestruirse. Los Bucks lideraban por tres puntos antes de ver cómo todo se derrumbaba: bandeja de CJ McCollum antes de un tapón de Alex Sarr sobre Giannis Antetokounmpo, luego un contraataque y un fadeaway de CJ McCollum a un segundo del final…

Falta de cohesión y malas decisiones

El griego, por su parte, pone palabras a un malestar más profundo: “A veces es difícil porque algunos intentan hacer las cosas correctas, y otros no juegan los sistemas… y eso puede ser desalentador” suelta. “He formado parte de equipos, de muy buenos equipos, donde dos, tres o cuatro jugadores intentaban hacer lo correcto, y arrastraban a todos los demás con ellos. Y he formado parte de equipos donde dos o tres jugadores intentaban hacer lo correcto, y tres o cuatro no lo intentaban, y eso arrastraba al equipo en la dirección equivocada”.

Qué foto de Giannis Antetokounmpo

“La gente no entiende que esto puede unirnos o rompernos”

No se sabe a quién apunta el campeón de 2021, pero lo que sí sabemos es que las próximas semanas de los Bucks, atascados en el undécimo puesto del Este con 14 victorias y 20 derrotas, serán decisivas para el futuro de la franquicia.

Además, el calendario de enero es brutal para Milwaukee, ya que después de recibir a Charlotte, el equipo parte en una gira (Sacramento, Golden State, LA Lakers, Denver), recibe a los Wolves y luego vuelve a enfrentar a los Spurs y los Hawks antes de recibir al Thunder, los Nuggets y los Mavs. Y luego concluir en Filadelfia y Washington…

Giannis Antetokounmpo sabe entonces que tendrá que “ponerse su capa” de superhéroe esperando un despertar colectivo.

🏀: Milwaukee Bucks ligó victorias consecutivas por primera vez desde el pasado mes de octubre al imponerse a Charlotte Hornets por 123 a 113. Bobby Portis anotó 25 puntos como suplente y Giannis Antetokounmpo agregó 24 unidades y siete asistencias por el equipo de los Alces. pic.twitter.com/o5hljoGk6N — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) December 30, 2025

“Somos undécimos en el Este. A lo largo de mi carrera, en las temporadas exitosas, en enero y febrero antes del parón (del All-Star Game), acumulamos victorias, pero nuestro calendario es difícil. La gente no entiende que esto puede unirnos o rompernos. No quiero que nos rompamos. Quiero que nos unamos”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.