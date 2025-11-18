Fue a tres minutos del descanso del encuentro ante los Cavaliers cuando Giannis Antetokounmpo se vio obligado a abandonar a sus compañeros a causa de una molestia en la ingle. Un dolor aparecido al final del primer acto, pero la estrella de los Bucks había insistido en permanecer en la cancha en un primer momento. Pero a tres minutos del descanso, su ataque al aro aumentó el dolor, al punto de obligarlo a dirigirse a los vestuarios.

Doc Rivers relata la progresión de la lesión

“Se lesionó durante el primer cuarto y cuando le pregunté cómo estaba, me dijo que todo estaba bien”, relataba Doc Rivers, después del encuentro. “Luego, sucedió una segunda vez y me volvió a decir que todo estaba bien. Luego la tercera vez, fue cuando realmente pasó… Pero en mi opinión, había comenzado antes”.

Giannis left the game after injuring his groin on this play



Bucks say it’s a left groin strain and he’s done for the night pic.twitter.com/kZDTHaE2T5 — ProphetX Hoops (@ProphetXHoops) November 18, 2025

El griego deberá pasar una resonancia magnética este martes para determinar la gravedad de esta lesión y la duración de una eventual indisponibilidad. Antes de lesionarse, Giannis Antetokounmpo mostraba 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias con 6/10 en tiros. Sin su doble MVP, los Bucks cayeron 118-106.

A la búsqueda de soluciones sin Antetokounmpo

A pesar de la pérdida potencial del “Greek Freak” que iría entonces a unirse a Kevin Porter Jr. en la enfermería, Doc Rivers no quiere dejarse abatir y ya se prepara para encontrar nuevas soluciones para paliar una eventual ausencia de su estrella. “Tenemos trabajo por delante”, admite Doc Rivers. “Si perdemos a Kevin Porter Jr. y a Giannis, no es una buena noticia para el equipo, pero vamos a encontrar a alguien o algo que dará sus frutos más tarde. Es el período que nos preparamos para atravesar y estaremos listos”.

Esta temporada, Giannis Antetokounmpo ya se ha perdido dos partidos y, sin él, sus compañeros habían logrado vencer a los Warriors gracias a una increíble actuación de Ryan Rollins, autor de 32 puntos. En cambio, habían caído por 11 puntos ante los Hornets.

Unstoppable. Relentless. Giannis Antetokounmpo 💪



Pure dominance from the Greek Freak all season! https://t.co/vRL5M7sThc pic.twitter.com/Xd6viWY12G — NBA (@NBA) November 6, 2025

Con o sin Giannis, Milwaukee se prepara para desafiar a competidores directos en la clasificación ya que en sus próximos cinco partidos, van a enfrentar a los Sixers, al Heat y a los Knicks sin olvidar una recepción de los Pistons, el próximo sábado, que están actualmente en una racha de diez victorias consecutivas.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.