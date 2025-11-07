La tercera edición de la NBA Cup ya ha comenzado pero todavía hay muchos equipos que no han iniciado la competición. Es el caso de los Bucks, los actuales campeones, que jugarán su primer partido este viernes, ante los Bulls. Es una buena prueba ya que Chicago es el mejor equipo de la Conferencia Este con seis victorias y una sola derrota.

The groups are set and the schedule is OUT 👀



Starting October 31, all 30 teams will compete for the Emirates NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 13 and 16!



See the FULL Cup… pic.twitter.com/NdMhLN8Rgv — NBA (@NBA) August 13, 2025

Milwaukee busca revalidar el título

“Estarán listos. Es un buen equipo, es evidente. Me gusta este equipo de los Bulls, que va en la dirección correcta”, declara Bobby Portis, ex jugador de Chicago. “Juegan bien juntos. Josh Giddey ha dado un gran salto adelante, es su equipo ahora”, añade Doc Rivers. “Están primeros en el Este y nosotros queremos estarlo”, prosigue AJ Green. “Juegan bien, rápido y duro”.

Para Milwaukee, también comienza la defensa del título y una nueva competición, que permite ofrecerse un respiro durante la temporada regular. En 2024/25, Giannis Antetokounmpo y su grupo no habían logrado despegar pero al menos habían ganado la NBA Cup ante el Thunder.

Our new NBA Cup court looks glorious in green. 🏆 pic.twitter.com/6MfamKSAyh — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 7, 2025

La NBA Cup como preparación para los playoffs

Para Doc Rivers, jugar a fondo este torneo no es trivial. “Significa mucho y ayuda. Dos años seguidos, el finalista de la Cup ha estado en la final de conferencia. Da lecciones sobre las situaciones de alta presión”, analiza el entrenador, ante los recorridos de Indiana en 2024 y obviamente el de Oklahoma City en 2025.

“Ese partido contra el Thunder fue un Juego 7 de playoffs. Fue intenso”, insiste Doc Rivers. “Dijeron que ese partido cambió su temporada. Se dieron cuenta de que no eran lo suficientemente duros, que debían ser físicos, para no ser dominados en ese aspecto. Y ganaron el título después”. Y además da un poco de picante, un poco de cambio en la larga temporada regular, con una gran suma en juego ($530,000 para cada jugador) para el ganador.

“Estamos concentrados para estos partidos. Cuando eres competidor, te gusta esto. Permite estar involucrado y da una motivación adicional durante la temporada, para ir a Las Vegas y meter un poco más de dinero en los bolsillos”, concluye Bobby Portis.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado originalmente por nuestro socio Basket USA.