Entre la creciente frustración de Domantas Sabonis y los persistentes rumores que implican a Zach LaVine, los Kings se encuentran en el centro de las especulaciones. Varias franquicias, entre ellas los Clippers y los Bucks, vigilan de cerca la situación en Sacramento.

¿Van los Kings a hacer explotar su plantel? Todavía no es seguro, pero las otras franquicias NBA obviamente vigilan la situación, estando los Clippers potencialmente interesados en DeMar DeRozan…

La frustración de Sabonis y el futuro incierto de LaVine

Según Hoopshype, la situación en Sacramento frustra a Domantas Sabonis, que también ha perdido influencia en la cancha desde la toma de poder de Doug Christie. Su futuro quizás ya no esté en los Kings, aunque su perfil, así como su lesión actual, hacen que su valor sea difícil de anticipar.

El talento anotador de Zach LaVine, que todavía promedia 20.5 puntos con 50% de acierto, incluyendo 39% de larga distancia, lo convierte en cambio en un objetivo siempre interesante para varios equipos. Sobre todo porque se acerca al final de su contrato, y puede probar el mercado el próximo verano si renuncia a su “player option”.

An extremely frustrated Zach LaVine from the locker room after the Kings dropped to 5-14 on the season. pic.twitter.com/YQzAoGwrO2 — James Ham (@James_HamNBA) November 27, 2025

¿Un salario demasiado importante?

Siempre según Hoopshype, los Bucks han comenzado a vigilar la situación del ex escolta de los Bulls, cuyas cualidades de tirador podrían ayudar a Giannis Antetokounmpo.

Sin embargo, nada es inminente, sobre todo porque el salario de Zach LaVine (¡47.5 millones de dólares esta temporada!) no es fácil de absorber. Para Milwaukee, en números rojos financieramente, habría que soltar sin duda a Kyle Kuzma, Bobby Portis pero también a Cole Anthony, solo para equilibrar el intercambio a nivel financiero.

Pero Hoopshype recuerda que los rumores han vinculado a menudo a Kyle Kuzma con Sacramento en los últimos años, y que también ha invertido con Vivek Ranadive, el propietario de los Kings, en una nueva liga de voleibol femenino.

Zach LaVine throws it down with FORCE on the reverse dunk 😤pic.twitter.com/FYSc7RUyYc — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 27, 2025

