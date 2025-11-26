Tras su calamitoso inicio de temporada, y con un plantel tambaleante, Sacramento podría convertirse en el epicentro del mercado NBA. Con un DeMar DeRozan potencialmente en el punto de mira de los Clippers…

Sacramento al borde de la explosión

¿Qué va a pasar en Sacramento de aquí a la “trade deadline”? Ciertamente, los Kings (5 victorias – 13 derrotas) vienen de dos éxitos, pero este plantel no parece construido para llegar muy lejos esta temporada…

DeMar DeRozan early-season middys



Year 17 but that midrange is still automatic https://t.co/X5z6O6wYbK pic.twitter.com/jDCluBMVXW — RCsWorld (@RCsWrld) November 7, 2025

Y aunque el nuevo GM, Scott Perry, intentó calmar los rumores, es posible que el plantel explote, y que los All-Stars (Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan) se encuentren en el mercado. Si es que no lo están ya.

Los Clippers buscan refuerzo ofensivo

¡Según las informaciones de The Athletic, DeMar DeRozan interesaría a los Clippers! La franquicia de Steve Ballmer perdió a Bradley Beal por toda la temporada y carece de poder ofensivo. Sin embargo, los problemas del grupo de Tyronn Lue, fuera de las lesiones, parecen estar sobre todo ligados a la edad del plantel, que tiene muchas dificultades para mantener el ritmo de una NBA que juega a un tempo cada vez más elevado.

DeMar DeRozan passes Alex English on the NBA's all-time scoring list 👏 pic.twitter.com/3Q0M7Z4JxB — Kings on NBCS (@NBCSKings) November 25, 2025

Ciertamente, con sus 36 primaveras, DeMar DeRozan encaja con la edad promedio del plantel, pero claramente no es él quien va a permitir a los Clippers jugar más rápido, cuando están en el 29º lugar en términos de “pace”.

Pero para el escolta/alero, originario de Compton, sería un regreso a las raíces, a su casa, en Los Angeles.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.