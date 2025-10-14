Todavía sin contrato, Russell Westbrook sería valioso para los Kings donde el banquillo era uno de los más débiles en puntos anotados y asistencias en 2025. En el estado actual, los Kings no tienen plaza para Russell Westbrook, pero según ESPN, el interés es mutuo, y es “fuerte” para retomar el adjetivo empleado por Shams Charania.

Los Kings necesitan reforzar su banquillo

“Los Kings necesitan un base suplente. Fueron 29º de la liga en el nivel de puntos anotados por el banquillo y 29º en las asistencias efectuadas por los suplentes la pasada temporada. Russell Westbrook puede ayudarles en estos aspectos, y ya mantiene relaciones en el seno de la franquicia. Es cercano a Domantas Sabonis, con quien ya ha jugado. También ha evolucionado junto a Dennis Schröder” recuerda nuestro colega.

Aunque han fichado al base alemán, los Kings sufren claramente en la posición 1, y será complicado figurar bien sin un suplente de calidad. La buena noticia es que no hay aglomeración para fichar al ex MVP del Thunder, y los Kings pueden permitirse esperar.

¿Obligado a esperar?

De hecho, la única oferta sobre la mesa provendría de China, pero imaginamos que Russell Westbrook aún no está preparado para imitar a Dwight Howard u otros exportando sus talentos a Asia.

Russell Westbrook focus is securing his next NBA opportunity even if it is after the season starts, per @TheSteinLine pic.twitter.com/3jXDg4UGOM — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 13, 2025

ESPN recuerda que más allá de sus antiguos compañeros, Russell Westbrook es cercano a los nativos de Los Ángeles como Zach LaVine y DeMar DeRozan, y que conoce bien a BJ Armstrong, el antiguo base de los Bulls y ex agente, convertido en asistente de GM de los Kings.

Para lograr sus fines, los dirigentes deberán cortar a un jugador, o efectuar un traspaso que les permita liberar una plaza en la plantilla. Por el momento, sin embargo, es la calma total, pero un inicio de temporada mediocre podría incitar a la dirección a acelerar las cosas. Sobre todo si los Rockets tienen el mismo proyecto…

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.