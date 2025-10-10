Mientras que la reanudación de la temporada se aproxima a pasos agigantados en la NBA, hay una legendaria estrella de NBA que sigue sin contrato y multitud de rumores NBA que aún no se han confirmado en torno a su figura, pero ahora surge un candidato más exótico.

Una oferta millonaria desde China para Russell Westbrook

Periodista en Sacramento, Carmichael Dave reporta que el ex MVP ha recibido una oferta por parte de un club en China, de un monto cuatro veces superior a lo que los Kings podían ofrecer, y que se cifraría por tanto en más de diez millones de dólares. Por el momento, el nombre del club en el origen de esta propuesta aún no ha sido revelado…

Pero la ausencia en la NBA del “rey del triple-doble” hace reaccionar. Kevin Durant ha afirmado así que su antiguo compañero merecía todavía su lugar en la Gran Liga mientras que Oscar Robertson también ha salido al frente.

¿Un simple paso por China antes de volver?

“Es realmente desafortunado lo que le está pasando” afirma así el “Big O” en el podcast All The Smoke. “Pienso que ha aportado mucho en todos los equipos por donde ha pasado. Lo había conocido en Oklahoma City. Estaba muy contento por él (en referencia a la temporada en triple-doble de promedio en 2017), pero le había dicho que la gente le daría la espalda porque esperarán que repita el mismo tipo de prestación todas las noches y que si lo hacía, pero su equipo perdía, entonces lo señalarían con el dedo.”

¿La próxima página de la carrera de Russell Westbrook se escribirá en el Imperio del Medio? Según Carmichael Dave, la oferta china sería además solo por media temporada, lo que permitiría al base volver a la NBA durante la segunda parte de la campaña. Aunque nada dice que tendrá entonces más ofertas.

Es que el jugador de casi 37 años es una experiencia, como él mismo lo admite. “Mi orgullo es mi capacidad de ser una fuerza de la naturaleza en la cancha. No importa cómo se vea. Puede ser una pérdida de balón, puede ser un tiro fallado pero puede ser una intercepción, puede ser un mate. Puede ser un triple fallado, pero puede ser también un triple conseguido. Puede ser todo eso a la vez” resumía. Excepto que en la NBA, ningún equipo parece querer vivir el “Russ Rodeo” para la próxima temporada.

