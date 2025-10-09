Es por tanto ante el Jazz que Kevin Durant ha efectuado sus primeros pasos bajo los colores de los Rockets. Si el nuevo alero de Houston tuvo un comienzo de partido complicado al fallar sus tres primeros tiros, ¡ya no falló nada después! “KD” terminó su velada con 20 puntos en 23 minutos a 7/10 en el tiro en la victoria de los Rockets (140-127).

Los elogios de Ime Udoka para Kevin Durant

“No forzó nada, dejó que el juego viniera a él y trató de implicar a todos sus compañeros” subraya su entrenador, Ime Udoka, después del encuentro. “Empezó a encontrar su ritmo y da gusto verlo en la cancha.”

Kevin Durant tonight:



20 Points

7/10 FGM

1/2 3PM

5/5 FTM

23 Minutes pic.twitter.com/TWFiiKSTht — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 9, 2025

Para su primer partido con Kevin Durant, Ime Udoka había alineado un cinco inicial compuesto por tanto del MVP de 2014 pero también Amen Thompson, Reed Sheppard, Jabari Smith Jr y finalmente Alperen Şengün. Un cinco inicial que el recién llegado apreció sobre todo cuando Alperen Şengün tenía el balón en la mano.

“Cuando tienes a tu pívot que puede driblar en la cabeza de la pintura, eso abre tanto el juego que te hace impredecible. Él [Alperen Şengün] puede jugar en aislamiento, puede pasar el balón o podemos ir a ponerle un bloqueo. Eso desestabiliza la defensa cada vez que tiene el balón en esta situación y confiamos en él para tomar la decisión correcta cada vez.”

Una integración exitosa en Houston

Así, Kevin Durant ha tenido éxito en su primera salida bajo sus nuevos colores, y como ya lo había explicado, dice sentirse ya como en casa en Houston. “Me siento como en casa desde que llegué aquí, hace tres o cuatro semanas así que me siento como de costumbre” confiesa Kevin Durant después del encuentro. “Tengo la impresión de que hace ya mucho tiempo que estoy aquí. Los chicos y el cuerpo técnico han sido muy acogedores así que todo me parece normal. No siento ninguna diferencia.”

Quedan todavía dos partidos de pretemporada por jugar a los Rockets antes de ver a Kevin Durant jugar su primer partido oficial, previsto el próximo 21 de octubre con un desplazamiento a sus antiguas tierras de Oklahoma City. La noche en que el Thunder recibirá sus anillos de campeón de la NBA y colgará su banner del techo de su pabellón.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.