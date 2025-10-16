Nos preguntábamos si Russell Westbrook iba a conseguir encontrar un nuevo contrato antes del inicio de la temporada regular y la respuesta es sí. ESPN anuncia así su fichaje por los Kings, la franquicia con la que estaba regularmente relacionado estas últimas semanas.

Russell Westbrook regresa a California

Deseoso de quedarse en la NBA y de no partir al extranjero (a China…), el MVP de 2017 regresa por tanto a su California natal. Del lado de Sacramento, su séptimo equipo en la liga, reencontrará a jugadores (Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Dennis Schröder) y a dirigentes (BJ Armstrong, Scott Perry) que conoce bien.

El interés era “fuerte” y mutuo entre ambas partes y Russell Westbrook, que pasó por los Nuggets la pasada temporada (13,3 puntos, 6,1 asistencias, 4,9 rebotes, 1,4 robos), tendrá como misión primera dinamizar el banquillo de los Kings, poco productivo en 2024/25. Sus cualidades en la anotación y la creación podrían resultar interesantes.

Récords a la vista

Nueve veces All-Star, “Brodie” cumplirá 37 años en menos de un mes y durante esta temporada, debería alcanzar la barrera de las 10.000 asistencias y 2.000 robos en su carrera. Además de convertirse en el base más prolífico en anotación (por delante de Oscar Robertson, uno de sus fans, que pasó por los Cincinnati Royals, ancestros de los… Kings).

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.