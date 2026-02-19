A punto de completar su quinta temporada en el equipo, conquistando cada vez más espacio y convirtiéndose en una pieza cada vez más indispensable, Reaves ahora está elegible para una extensión de cinco años más por $241 millones, lo que da un promedio salarial de $48 millones por año.

Reaves elegible para $241 millones por cinco años

Este valor es mucho mayor que los $30 millones que el jugador quería negociar en su renovación, pero el hecho de que esté elegible para este contrato no significa que los Lakers vayan a ofrecer el valor máximo, sobre todo porque el front office está priorizando flexibilidad en la nómina salarial para la próxima offseason.

Austin Reaves' rim efficiency is world class…



Huge part of how he produces 1.11 PPP as a pick-n-roll ball handler which trails only SGA in efficiency among players with at least 100 possessions. Monster. pic.twitter.com/6h6WcmUU56 — Basketball University (@UofBasketball) February 17, 2026

Además, está el hecho de que un salario de $48 millones al año es mayor incluso que lo que Luka Doncic recibe hoy en los Lakers; en su contrato actual, el esloveno tiene un salario anual de $46 millones.

El futuro de LeBron James interfiere en la extensión de Reaves

Otro factor determinante para el valor que los Lakers van a ofrecer a Austin Reaves en la offseason es el futuro de LeBron James, que todavía no decidió si va a jugar la próxima temporada y, en caso de jugar, no sabe si permanecerá en Los Angeles.

Si se queda, la estrella de 41 años no recibirá un salario en la casa de los $50 millones que recibe hoy, pero será un valor significativo. Para eso, el salario de Reaves realmente necesitará quedarse en la casa de los $30 millones que quería cuando rechazó la oferta máxima de $89 millones para cuatro años —cerca de $22 millones por temporada.