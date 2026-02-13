Los Lakers concluyeron su primera parte de temporada con una victoria convincente 124-104 ante los Mavericks, impulsados por una actuación histórica de LeBron James. El “King” se convirtió en el jugador más viejo en realizar un triple-doble con 28 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

Los Lakers toman el control después del descanso

Sin Luka Doncic en los Lakers, y sin Cooper Flagg del lado de Dallas, y sin embargo, el primer cuarto se colocó bajo el signo del ataque. Los dos equipos están acertados, pero los Lakers encadenan rápidamente un 10-0, con un LeBron James ya dominador. Anota 14 puntos en el primer cuarto, mientras que Rui Hachimura añade nueve unidades. Dallas reacciona con un 12-0 iniciado por Naji Marshall, pero Los Angeles termina el cuarto con cinco puntos de ventaja (36-31).

LeBron James goes coast-to-coast for the AND-1!



10 PTS in 7 MIN on @NBAonPrime 🔥🔥



Tap to watch: https://t.co/7PDLas2X1K pic.twitter.com/C6DVIgUgOS — NBA (@NBA) February 13, 2026

En el segundo cuarto, Dallas vuelve brevemente a la altura. Los Lakers sufren detrás del arco, pero construyen de todos modos una ventaja de 12 puntos gracias a una gran racha (13-2). Austin Reaves dinamiza el ataque saliendo del banquillo. Sin embargo, una nueva serie de los Mavericks reduce la diferencia a una sola unidad al descanso (64-63).

LeBron va a buscar su triple-doble

El punto de inflexión interviene después del descanso. Dallas toma la ventaja al inicio del tercer cuarto, pero los Lakers suben notablemente su nivel defensivo y ofensivo. Jarred Vanderbilt y Maxi Kleber anotan triples importantes, mientras que LeBron orquesta el juego. Los Lakers toman el control, y cavan una diferencia de 14 puntos al término del tercer cuarto.

En el último cuarto, los Lakers gestionan su ventaja. A pesar de numerosas faltas y una sucesión de tiros libres de ambos lados, la diferencia permanece cómoda. Austin Reaves y Rui Hachimura aseguran en triples, mientras Jaxson Hayes se calienta para el concurso de mates del All-Star Game. A dos minutos del final, LeBron James captura su décimo rebote, validando así su primer triple-doble de la temporada (28 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes). Luego abandona la cancha bajo una ovación de pie, y los Lakers se imponen por 20 puntos (124-104).

A triple-double for LeBron James 👀



… and a standing ovation as he checks out of the game!



28 PTS I 10 REB I 12 AST I LAL W pic.twitter.com/ThX0zmU8sR — NBA (@NBA) February 13, 2026

LO QUE HAY QUE RETENER

LeBron en la historia. A los 41 años y 44 días, LeBron James se convierte en el jugador más viejo de la historia NBA en lograr un triple-doble, borrando de las tablas a Karl Malone. Su último triple-doble databa del 1 de febrero de 2025.

La serie continúa. Cuando los Lakers lideran al final del tercer cuarto, nunca pierden. Confirmación esta noche, y da un balance de 23 victorias sin ninguna derrota.