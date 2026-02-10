El partido ya comenzó bastante intenso, con ataques agresivos de ambos lados de la cancha; solo en el primer cuarto, hubo 12 cambios de liderazgo. Quien mantuvo a los Lakers en pie de igualdad fue Austin Reaves, que salió del banquillo y ya marcó nueve puntos de entrada, con derecho a mate.

Austin lobs it up to hayes pic.twitter.com/36m7NxHhgc — 𝗠𝗔𝗟 (@MindOfBron) February 10, 2026

Los Angeles, sin embargo, terminó vacilando mucho en el segundo período, sumando 10 pérdidas de balón que rindieron 20 puntos a los líderes del Oeste y actuales campeones.

Lakers vs Thunder: recuperación y segundo tiempo decisivo

En medio de tantas pérdidas de balón, los Lakers vieron al Thunder hacer una racha de 14 a 0 en el segundo período, pero consiguieron recuperarse después de un tiempo muerto hecho por JJ Redick. En la secuencia, fue el turno de la racha de los dueños de casa: 16 a 4. La reacción, sin embargo, todavía no fue suficiente para quedar adelante en el marcador antes del intervalo.

Los Lakers volvieron mucho mejor en el segundo tiempo, presionando bastante en la defensa y forzando errores de los jugadores de Oklahoma. Después de que el equipo consiguió, por fin, dar vuelta al marcador, vinieron seis cambios de liderazgo más; el Thunder fue al cuarto período ganando por solo un punto, indicando un posible clutch time.

Alex Caruso puts OKC ahead headed into the final frame!



Watch Thunder/Lakers on Peacock 🍿 pic.twitter.com/GKyGE8nFsP — NBA (@NBA) February 10, 2026

Clutch time

Los Lakers son el equipo más decisivo de la temporada y llegaron al partido del lunes con solo una derrota en cerca de 15 situaciones de clutch time. El Thunder, sin embargo, también sabe decidir resultados.Hubo algunos cambios de liderazgo más, pero en los últimos tres minutos, los visitantes consiguieron abrir una diferencia de ocho puntos.

Con un doble-doble de LeBron James, que llegó a 22 puntos y 10 asistencias, los Lakers hasta se acercaron de nuevo, pero los últimos segundos fueron dominados por el equipo de Oklahoma, que cerró el partido con victoria.

El resultado quebró una buena secuencia que el equipo venía haciendo; ya eran tres resultados positivos seguidos antes de la derrota ante el Thunder.

Lakers x Thunder: Destacados del partido

Lakers

LeBron: 22 pts, 6 reb y 10 ast.

Smart: 19 pts, 3 reb y 3 ast.

Reaves: 16 pts, 2 reb y 7 ast.

LaRavia: 14 pts, 4 reb y 1 ast.

Hachimura: 12 pts, 5 reb y 2 ast.

Thunder

Williams: 23 pts, 3 reb y 1 ast.

Joe: 19 pts, 3 reb y 2 ast.

Caruso: 17 pts y 3 reb.

Holmgren: 13 pts, 10 reb y 2 ast.

Wallace: 12 pts, 4 reb y 6 ast.