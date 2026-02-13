Durante los partidos de los Suns contra Los Angeles Lakers, Brooks siempre intenta dirigir todas las provocaciones a LeBron James, que termina cayendo en su juego de vez en cuando. Pero el defensor nunca se arriesgó a hacer ese trash talk con el esloveno, y el motivo es bastante simple: Doncic no tiene límites.

¿Dillon Brooks tiene miedo de Doncic?

“Solo hay unos tres jugadores en la liga a los que no les hablas tonterías. Uno de ellos es Luka, porque responde en el momento. Y se queda en ese intercambio de pullas, riendo. Su juego es refinado, va a alcanzar sus propios promedios con certeza”, explicó Dillon, en entrevista a un podcast.

The reaction of Luka Doncic after Dillon Brooks spent all game running his mouth, and then missing an important free throw w/ just seconds left in the game 😂😂 pic.twitter.com/CqBm7EQ1s2 — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) April 1, 2025

Para defender a Doncic, Brooks se concentra solo en el aspecto técnico y en la marca pesada, evitando abrir la boca —algo bastante inusual para él.

Luka se divierte

El esloveno ya se dio cuenta de que con él, Dillon Brooks tiene más cuidado al usar las palabras, pero eso solo hace el juego aún más interesante para Luka, que lo considera el mayor bocazas de la NBA. “Amo jugar contra él”, afirmó.

Luka Doncic says Dillon Brooks is the biggest trash-talker in the NBA:



“Brooks… I love playing against him.”



(Via @VinceAndTmac, h/t @TheHoopsAlerts)pic.twitter.com/Mu9yIKwmYI — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 10, 2026

Doncic casi nunca es el primero en provocar, pero nunca se quedó con una afrenta sin responder. A la menor señal de trash talk, la estrella de Los Angeles Lakers no responde solo con su baloncesto de élite; convierte la vida de los adversarios en un verdadero infierno hasta el final del partido, procurando desarmarlos en la defensa.

Durante el último partido contra los Sacramento Kings, por ejemplo, no economizó al devolver las provocaciones de Dennis Schroder, quien incluso buscó al esloveno en los vestuarios después del partido para resolver las diferencias.