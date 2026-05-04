El mercado de la Euroliga mira cada vez más hacia la Eurocup como una vía estratégica para detectar talento emergente. Muchos clubes utilizan esta competición para identificar jugadores con proyección que aún no han dado el salto definitivo, pero que ofrecen un rendimiento inmediato a un coste más asumible. Uno de los mejores asistentes ha llamado la atención de muchos clubes, como el Partizan de Belgrado.

Los intereses de Arnas Velička en la Euroliga

Arnas Velička está despertando interés en el mercado de la Euroliga tras firmar una temporada sobresaliente con el Neptūnas Klaipėda. Entre los clubes más atentos a su situación se encuentra el Partizan de Belgrado de Joan Peñarroya, que ya ha mantenido conversaciones con el jugador, aunque sin acuerdo cerrado por ahora, tal y como han informado varios medios serbios.

La idea del Partizan sería incorporar a Arnas Velička para reforzar su plantilla junto a jugadores como Carlik Jones y Shake Milton, mientras todavía debe definir el futuro de Nick Calathes y Duane Washington Jr.. Su rendimiento no solo ha llamado la atención del conjunto blanquinegro, sino que también hay otros equipos interesados en su fichaje, como el Virtus Bologna y el Crvena Zvezda.

La temporada de Arnas Velička en EuroCup con datos

La temporada de Arnas Velička está siendo una de las más completas de su carrera, consolidándose como el líder ofensivo del Neptūnas Klaipėda. En la Eurocup ha firmado actuaciones destacadas, superando con frecuencia la barrera de los 15 puntos y repartiendo asistencias clave en finales apretados. Sus promedios de 14,1 puntos, 4,3 rebotes y 7,7 asistencias reflejan su capacidad para influir en todas las facetas del juego, siendo además el segundo máximo asistente del torneo.

En competiciones domésticas, dentro de la Liga Lituana de Baloncesto, el jugador mantiene un rendimiento igualmente alto con 14,7 puntos, 4 rebotes y 7,2 asistencias por partido, acompañado de un índice de eficiencia de 22,1. Estos números lo colocan entre los jugadores más determinantes de la liga y candidato a MVP.