Campeón de la NBA, referente histórico de los Gaels de Saint Mary’s y medallista de bronce olímpico en Tokio. El currículum de Patty Mills lo sitúa entre los grandes deportistas australianos de todos los tiempos, sin embargo, el pasado 8 de marzo decidió abrir un nuevo capítulo en su carrera al firmar con La Laguna Tenerife, debutando el día 17 frente a Trieste. Semanas después, la incógnita sigue intacta: ¿qué deparará el futuro para el base de Canberra?

Seguir en Tenerife o buscar nuevo destino

Patty Mills alcanzará los 38 años el próximo 11 de agosto, pero su talento sigue situándolo como una pieza atractiva en el mercado para equipos de distintos niveles. Con más de 1.000 partidos en la NBA a sus espaldas, el actual jugador de La Laguna Tenerife firma promedios de 12 puntos y 1,5 asistencias en la BCL, cifras que se elevan hasta los 18 puntos en los seis encuentros que ha disputado en Liga Endesa.

Su presencia en la BCL supone su estreno en competiciones europeas, así como su primera experiencia fuera de Estados Unidos desde 2012. Ahora, la gran incógnita gira en torno al futuro de Patty Mills de cara al curso 2026-27: Tenerife intentará asegurarse su continuidad, pero el interés desde otras ligas es creciente y todo apunta a que las propuestas no tardarán en llegar.

El regreso a su país gana fuerza con el paso de las semanas. Según apunta Andrew Gaze, los Brisbane Bullets ya intentaron incorporarlo y planean volver a la carga de cara al próximo curso. No son los únicos: otras franquicias también siguen de cerca su situación, como los Perth Wildcats. Patty Mills ya conoce ese contexto, tras disputar la temporada 2011 en Melbourne antes de iniciar su periplo internacional, con paso por China y su posterior consolidación en la NBA con los San Antonio Spurs.

¿Retorno a Australia como otras leyendas?

El posible regreso de Patty Mills genera expectación, siguiendo la senda que en su día recorrieron figuras de su generación como Andrew Bogut o Matthew Dellavedova. Incluso otro nombre ilustre de los “Boomers”, Joe Ingles, también valora un movimiento similar. El veterano alero, con pasado en el Barça Basket y actualmente en los Minnesota Timberwolves, podría estar ante el tramo final de su etapa en la NBA y plantearse cerrar su carrera en su país.