La Laguna Tenerife se prepara para una incorporación que ha generado gran expectación en el mundo del baloncesto y ha sacudido el mercado ACB por completo. Tras semanas de rumores y especulaciones, el club ha dado un paso definitivo para reforzar su plantilla con un jugador de nivel internacional, que promete aportar calidad y con una intrahistoria maravillosa.

Las personas que facilitaron el fichaje de Patty Mills por La Laguna Tenerife

Txus Vidorreta explicó cómo se gestó el fichaje de Patty Mills con La Laguna Tenerife y quiénes del club facilitaron los contactos entre las partes. Todo comenzó con Juan Gatti, uno de los asistentes del cuerpo técnico, que mantiene relación con uno de los entrenadores personales de Mills y puso en contacto a ambas partes tras conocer que Kenny Williams no había superado el reconocimiento médico.

Al mismo tiempo, Marcelinho Huertas, con quien Mills mantiene una excelente relación desde sus años en la NBA y con sus selecciones nacionales, intervino en los primeros contactos. Estas gestiones iniciales permitieron que La Laguna Tenerife hablara directamente con el agente español del jugador, dando inicio a las negociaciones que culminaron en una de las operaciones estrella del mercado ACB.

Vidorreta habla de Patty Mills y las ofertas NBA que rechazó

Txus Vidorreta ha hablado públicamente del fichaje de Patty Mills y al impacto que puede tener en su equipo, calificándolo como un “jugador extraordinario”. El técnico ha recordado haber seguido su carrera en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y durante más de diez temporadas con los San Antonio Spurs: “Siempre me pareció increíble”.

Sobre su llegada a La Laguna Tenerife, Vidorreta ha señalado que Mills decidió tomarse un tiempo para estar con su familia y, pese a recibir ofertas de la NBA, las rechazó porque su prioridad era volver a jugar cuanto antes: “Su horizonte es jugar, no estar en un equipo sin minutos. Para ello tenía que hacerlo en Europa”. El entrenador también ha destacado que la operación no fue por un tema económico y que este hecho no ha sido un impedimento.

¿Cuándo debutará Patty Mills con La Laguna Tenerife?

Se espera que Patty Mills llegue a la isla durante el fin de semana, siempre que no surja ningún contratiempo en su viaje desde Australia, que incluye escala en Los Ángeles. Aunque el jugador ya ha mostrado su entusiasmo por incorporarse cuanto antes, es poco probable que debute en la jornada ACB ante Valencia Basket. Todo indica que su primer partido con el equipo aurinegro será el duelo europeo frente a Trieste, programado para el 17 de marzo.