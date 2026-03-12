En las últimas jornadas de la Euroliga, Ivanovic ha encontrado en un pívot de Virtus Bologna la clave defensiva para enfrentarse al resto de interiores de la competición. Su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes de cara al próximo mercado de fichajes, y el conjunto italiano ha realizado un movimiento estratégico para retener a uno de sus jóvenes jugadores con más proyección.

Virtus Bolonia renueva el contrato de Momo Diouf

Momo Diouf seguirá formando parte del Virtus Bolonia tras llegar a un acuerdo para extender su contrato por una temporada más, hasta el verano de 2027. Esta decisión refleja la intención del club italiano de mantener la continuidad en su plantilla y confiar en los jugadores que han demostrado un rendimiento destacado en la temporada actual, con promedios de 7,5 puntos, 4,2 rebotes y 1,2 asistencias por partido en la Euroliga.

Sin embargo, según apuntan desde Italia, el nuevo contrato con Virtus Bolonia tiene ciertos matices burocráticos para que se formalice como válido: registro oficial en la liga, ajustes fiscales y salariales, cláusulas sobre prórrogas o extensión futura, y verificaciones médicas debido a sus antecedentes de lesiones.

El plan anti-Tavares con Momo Diouf ante el Real Madrid

Con Dusko Ivanovic en el banquillo, Momo Diouf se ha consolidado como una pieza fundamental para el equipo, convirtiéndose en un pilar defensivo tanto en la Serie A como en la Euroliga. Estas últimas semanas, con las bajas acumuladas por Virtus Bolonia, Diouf ha dado un paso al frente y ha ido escalando posiciones en las estadísticas de minutos por partido, colocándose en la séptima posición. Este rendimiento le valió como recompensa la renovación.

Además, el pívot italiano fue noticia hace semanas por el plan anti-Tavares que ideó Ivanovic junto con Aliou Diarra en la Euroliga. La estrategia del técnico buscaba contener el poderío interior del caboverdiano y reducir las posibilidades de anotación del Real Madrid. El conjunto de Scariolo acabó ganando por 92-84, y Diouf aportó cuatro puntos y dos rebotes en diez minutos jugados.

Números de Momo Diouf en la Serie A