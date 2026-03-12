Los equipos de la Euroliga se juegan buena parte de la temporada 2026-27 en los últimos ocho partidos de la fase regular. Sin embargo, en las oficinas de los clubes ya se trabaja pensando en el próximo mercado de verano y en posibles refuerzos. En el Barça Basket, además, el contexto de las elecciones a la presidencia anticipa un verano especialmente movido. Aun así, todo apunta a que el objetivo para reforzar la posición de pívot ya tendría un nombre marcado en rojo, según informan desde Grecia y TheShot71.

El Barça Basket cerca del fichaje de este interior de Zalgiris

La primera gran decisión del Barça Basket será definir qué jugadores del actual plantel continuarán bajo el proyecto de Xavi Pascual la próxima temporada. Se da por hecha la salida de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, mientras que el futuro de Jan Vesely todavía genera dudas. Paralelamente, ya circulan varios nombres como posibles fichajes, aunque de momento se descarta la incorporación de Makoundou.

En estos momentos, el Barça Basket estaría muy cerca de cerrar su primer fichaje para la temporada 2026-27, ya que existe un principio de acuerdo con Moses Wright, ala-pívot de 2,06 metros que actualmente juega en Zalgiris Kaunas. Formado en la Tecnológica de Georgia de NCAA entre 2017 y 2021, Wright disputó cuatro partidos en la NBA con Clippers y Mavericks, antes de pasar por la NBA G League y vivir etapas profesionales en China y Turquía. Entre 2023 y 2025 fue una pieza clave en Olympiacos, y esta temporada promedia en Euroliga 13 puntos y 6,2 rebotes con Zalgiris.

Moses Wright conoce a la perfección la Euroliga, y su perfil bidireccional encaja a la perfección en el estilo de Xavi Pascual; además, cuenta con pasaporte chipriota. En la NCAA fue incluido en el quinteto defensivo de la ACC en 2021, y ha desarrollado un repertorio ofensivo versátil que lo convierte en una amenaza en múltiples rangos de tiro.

Tres objetivos claros para verano del Barça Basket

Moses Wright sería la apuesta para reforzar el juego interior de Xavi Pascual en el Barça Basket, aportando experiencia y recorrido en la posición. Su perfil se sumaría al de Sylvain Francisco en el puesto de base (compañero en Kaunas de Wright), mientras que el posible fichaje de Luwawu-Cabarrot desde Baskonia apuntaría a cubrir la posición de alero. Tres puestos clave para reforzar la plantilla azulgrana que, a mediados de marzo, ya tienen nombre y apellidos.

Recorrido de Moses Wright