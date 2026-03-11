El Barça Basket se llevó una victoria balsámica ante Breogán en la Liga Endesa, imponiéndose por 78-109 y viendo cómo todos los jugadores convocados lograban anotar, con Punter, Cale, Clyburn y Shengelia superando los 18 puntos cada uno. Pero la alegría dura poco: el calendario blaugrana no da respiro y Xavi Pascual deberá dar con la fórmula perfecta para conseguir un triunfo crucial en Euroliga frente a Hapoel Tel Aviv.

Xavi Pascual y las dudas de jugadores con molestias

El Barça Basket se sitúa octavo con un balance de 16-14, aunque en la Euroliga ha mostrado cierta irregularidad con un 4-6 en sus últimos diez partidos. Hapoel Tel Aviv, que llegará a Barcelona para un duelo a puerta cerrada, presenta un registro idéntico en sus últimos diez encuentros: 4-6, con un global de 17-11 que le mantiene quinto en una Euroliga igualada, donde los seis primeros puestos aseguran el acceso directo a los playoffs y evitan la ronda de play-in.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 no disputarà el Río Breogán – Barça per una pubàlgia.



𝐃𝐚𝐫𝐢́𝐨 𝐁𝐫𝐢𝐳𝐮𝐞𝐥𝐚 tampoc podrà jugar el Río Breogán – Barça per una agudització d’unes molèsties al genoll esquerre. pic.twitter.com/f0Ecd2jTpM — Barça Basket (@FCBbasket) March 8, 2026

Con ocho jornadas restantes para el cierre de la temporada regular, cada partido se convierte en una final, y Xavi Pascual sabe que ganar como local será imprescindible. Con ese objetivo claro, el técnico deberá ajustar sus planes de juego a lo largo de la semana, lidiando además con el posible contratiempo de bajas por molestias, como ocurrió ante Breogán en la Liga Endesa.

Nico Laprovittola y Darío Brizuela no jugaron en Lugo: el argentino sufre una pubalgia y el vasco arrastra molestias en la rodilla izquierda. Ambos son piezas clave en la posición de escolta y en la generación de puntos, y ahora resta por ver si sus lesiones les permitirán estar disponibles para el partido decisivo de la jornada 31 de Euroliga en el Palau ante Hapoel Tel Aviv.

Xavi Pascual ha vivido con lesiones y molestias de jugadores como Punter, Vesely o Satoransky, y ahora se suma la incertidumbre sobre dos jugadores experimentados más. El Barça solo confirmó que Laprovittola y Brizuela no jugaron el pasado domingo en Liga Endesa, sin detallar el tiempo de recuperación, pero la trascendencia del duelo ante Hapoel Tel Aviv podría llevar al cuerpo técnico a arriesgar con alguno de ellos.

