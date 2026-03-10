En el primer debate entre Joan Laporta y Víctor Font, a pocos días de las elecciones a la presidencia, todas las miradas se centraron en el fútbol y en el primer equipo dirigido por Flick. Las secciones, incluida la de baloncesto, quedaron relegadas a un segundo plano, dejando sin resolver preguntas clave sobre presupuesto, fichajes y planes de futuro. Así, el gran interrogante sigue siendo: ¿qué visiones tienen ambos candidatos para el Barça Basket del mañana?

Los temas del Barça Basket en Joan Laporta y Víctor Font

El primer cara a cara entre ambos candidatos para el Grupo Godó, dejó muchos momentos interesantes, pero pocos hablando del Barça Basket. En el debate solo se mencionaron dos temas, sin profundizar. Víctor Font señaló la crisis del Barça Basket: inicio de temporada caótico con Peñarroya, mejora con Xavi Pascual, pero plantilla corta y envejecida. Propuso gestión profesional por departamento y un director general para reducir el déficit de unos 40 millones. Joan Laporta esquivó los comentarios sobre los resultados y no abrió debate sobre el nuevo Palau, a lo que Font respondió escuetamente: “no está financiado”.

La postura de Joan Laporta parece clara: continuidad en el Barça Basket, con Xavi Pascual al frente, apuesta personal del que fuera presidente, además, un presupuesto similar y manteniendo a Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández en la dirección técnica. Las dudas, en cambio, persisten sobre el futuro de Josep Cubells al frente de la sección del Palau.

Víctor Font apuesta por un cambio más profundo en el baloncesto azulgrana, centrado en profesionalizar la gestión, con un cambio total en las personas dentro de la sección. Su plan incluye incorporar especialistas en gestión deportiva y análisis de datos, la posibilidad de reemplazar a Navarro al frente de la dirección, impulsar el nuevo Palau y reformar el modelo de formación de la cantera.

Los socios y aficionados del Barça Basket siguen sin respuestas, con muchas preguntas pendientes sobre la futura plantilla para la temporada 2026-27. Mientras tanto, los azulgranas buscan disputar los títulos que quedan en juego (Euroliga y Liga Endesa) y evitar encadenar una tercera temporada en blanco.