El verano de 2026 podría marcar un antes y un después para el Barça Basket. Será la primera plantilla diseñada por Xavi Pascual tras su vuelta, llegará tras las elecciones que podrían tener a Joan Laporta o Víctor Font al mando del club, y las oficinas del Barça Basket tendrán que decidir sobre renovaciones y posibles salidas del actual roster blaugrana.

¿Cuál podría ser el presupuesto del Barça Basket?

El margen salarial del FC Barcelona sigue siendo limitado, especialmente en sus secciones oficiales de la entidad blaugrana. El Barça Basket tendrá que operar con un presupuesto similar, o puede que algo menor, al de esta temporada, aunque contará con la oportunidad de liberar varios contratos clave que vencen el 30 de junio.

El Barça Basket se mueve esta temporada en 29 millones de euros en prepuestos y con ello poco o nada se ha podido hacer para mejorar la plantilla tras la llegada de Xavi Pascual, haciendo imposible la llegada de Makoundou a mediados de curso. El técnico catalán tendrá mucho poder de decisión para crear el roster del curso 2026-27, sabiendo que el propuesto podría ser el mismo o bajar algo como viene sucediendo en las últimas temporadas.

Todo dependerá de cómo se manejen los contratos que vencen este verano. Willy Hernangómez, con el sueldo más alto de la plantilla —4,5 millones de euros brutos en su tercera temporada—, se espera que no continúe en el Barça Bàsquet. Además, podrían definirse las salidas de Jan Vesely y Nico Laprovittola, mientras se aguarda la decisión sobre la continuidad de Tomas Satoransky.

El presupuesto del Barça Basket no estará entre los más altos de la Euroliga, pero sí contará con margen gracias a la salida de varios jugadores y a los nuevos fichajes. Además, será clave definir qué jugadores ocuparán plazas de extracomunitarios, ya que Norris y Cale muy probablemente no seguirán en el Palau. Las miradas podrían centrarse en un refuerzo procedente de la NBA, en un movimiento similar al que se vio con Jabari Parker o Chimezie Metu en temporadas anteriores.