El Barça Basket volvió a caer en Euroliga frente a Olimpia Milano. Los azulgranas se vieron muy superados en el partido y ni un extraordinario último cuarto de los culés pudo evitar que cayeran de nuevo. El choque tuvo como nota positiva el nivel de Satoransky y Shengelia y como parte adversa el rendimiento de Kevin Punter y Willy Hernangómez.

No se sostiene en Euroliga y el Barça Basket comienza a caer en Euroliga

Satoransky y Shengelia ya venían de brillar en las ventanas FIBA y su encuentro Euroliga confirmó la buena dinámica. Si bien esas posiciones parecen bien apuntaladas en el Barça Basket, incluso con las bajas y falta de rotación, no pasa de igual manera con la posición de cinco. El choque para el Barça Basket volvió a poner de manifiesto los serios problemas del equipo con su rotación al cinco. El nivel de Fall es el que es, pero Willy Hernangómez sigue sin acabar de carburar.

El jugador més valorat del partit 🌟 pic.twitter.com/UCawAzVaDY — Barça Basket (@FCBbasket) March 5, 2026

Willy Hernangómez, por caché y por escalafón económico, debería ser uno de los puntales de este Barça Basket. Por momentos, parecía que Xavi Pascual podría sacar su mejor versión, pero la irregularidad y su actual rendimiento, sobre todo en Euroliga, hacen que esa idea se esfume. De nuevo, contra Olimpia Milano firmó 6 puntos y 3 rebotes, sensaciones de debilidad defensiva y un +/- de -11 con él en pista. A pesar de una buena versión de Vesely, el problema para es evidente.

Willy Hernangómez vuelve a dejar dudas mientras un objetivo de mercado se pone a tiro, aunque parece difícil

El partido de Willy Hernangómez contra Olimpia Milano no es una anomalía en Euroliga. Ya frente a Virtus Bolonia antes del parón de las ventanas FIBA fue realmente pobre. 6 minutos de juego y -7 con él en pista fueron sus guarismos. El Barça Basket parece necesitar refuerzos en la pintura si quiere aguantar el pulso europeo. Además, uno de los centers sondeados en el pasado ha quedado libre.

L'AS Monaco Basket et Yoan Makoundou ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat du joueur.



L'ensemble du club souhaite à Yoan le meilleur pour la suite de sa carrière 👏#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/uu1veqx1FV — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 5, 2026

Yoan Makoundou ha rescindido su contrato con AS Mónaco. Este jugador lleva tiempo en la órbita del Barça Basket. Su perfil no es el de center que tanto necesita el equipo culé. Sin embargo, sí que podría ayudar a proteger la pintura y llevar a Norris y Shengelia, incluso al propio ala-pívot francés, al 5 para quintetos de small-ball. Siendo una oportunidad tan suculenta y con nivel Euroliga, parecería un movimiento ‘cantado’. Sin embargo, no han sido pocas las veces que integrantes culés han cerrado la puerta a movimientos.