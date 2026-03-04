El runrún entre Euroliga y NBA Europa es un tema recurrente dentro del panorama de baloncesto del viejo continente. Las posturas estaban alejadas y la lucha por ser la competición dominante se hacía notar. En medio de todo eso, las posturas de equipos como Real Madrid Baloncesto, Barça Basket, Fenerbahce ha ido cambiando.

Giro radical en la situación: La Euroliga ‘gana’, pero habrá cambios

El Real Madrid Baloncesto fue el último bastión del proyecto de la NBA Europa. El Barça Basket y Fenerbahce se bajaron poco antes, pero los blancos persistieron algo más en su cruzada. Tras la debacle de la iniciativa americana, la Euroliga no ha querido quedarse inoperante ante la perspectiva de quiebra económica que muchos le auguraban. Euroleague ha iniciado un plan económico ambicioso.

La Euroliga busca elevar la valoración total de la competición en 2.500 millones de euros en tres temporadas. Para ello, se plantean propuestas como modernizar estructuras, mejorar la digitalización y la estructura organizativa y comercial, además de la creación de franquicias con licencias permanentes y aumentar el número de equipos. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos ha sido el relativo a la NBA Europa.

El sueño del Real Madrid Baloncesto al que el Barça Basket renunció, Euroliga y NBA Europa se dan la mano

El Real Madrid Baloncesto persistió en la idea de la NBA Europa, el Barça Basket se mantuvo en esa trinchera un tiempo, pero acabó abdicando. Cuando parecía que el proyecto americano moría, este nuevo plan de la Euroliga lo revive. Si en un pasado las posturas estaban alejadas, parece que se están tendiendo puentes.

ECA Shareholders greenlighted the development of a 3 year strategic business plan aimed at maximizing the collective value of the league, the individual asset value of its clubs.

Target to elevate the EuroLeague’s collective enterprise valuation to €2.5 billion within 3 seasons — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 3, 2026

En palabras textuales de la propia Euroliga en su comunicado: “El Director Ejecutivo de Euroleague Basketball informó al Consejo sobre recientes conversaciones constructivas mantenidas con altos ejecutivos de la NBA respecto a posibles oportunidades futuras de colaboración en Europa”. Sin duda, un cambio sustancial del marco internacional que a buen seguro que satisfacrá a aquellos equipos como Fenerbahce, Real Madrid Baloncesto o Barça Basket, que, por momentos, se vieron próximos al proyecto americano.