Los dos gigantes del baloncesto español, Real Madrid y FC Barcelona, podrían estar protagonizando un giro histórico en el mapa europeo del baloncesto. Según informó el medio griego TotalBasket y ha recogido posteriormente Mundo Deportivo, ambos clubes han decidido “congelar” las conversaciones para renovar su vinculación con la Euroliga, cuya licencia actual expira en 2026. Esta decisión, lejos de ser un simple movimiento de presión, podría tener consecuencias de gran alcance para el futuro del baloncesto en el continente.

Las claves de la RUPTURA: el sueño de la NBA EUROPE

Real Madrid y Barcelona habrían trasladado a la organización su negativa a renovar por más de un año, a la espera de que se aclare el futuro del ambicioso proyecto NBA Europe, previsto para comenzar en la temporada 2027-28. Esta futura competición, impulsada directamente por la NBA, contaría con 16 equipos, de los cuales solo 12 tendrían plaza fija, mientras que los otros 4 accederían vía clasificación anual.

🇬🇷 Contrary to what I had learned in recent days, a Greek team could obtain a multi-year licence in the NBA Europe project.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿As is well known, there will be 12 multi-year licences, with the entry of England (Manchester? London?).



⏰ Next Wednesday, there could be interesting… pic.twitter.com/MPYpTIj4p3 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 9, 2025

La incertidumbre es evidente: ni todos los actuales clubes de Euroliga tendrán garantizada su participación en la nueva liga, ni todos gozarán del mismo estatus. Ante ese panorama, los clubes más poderosos y comercialmente valiosos, entre los que destacan Real Madrid y Barça Basket, prefieren esperar antes de comprometerse a largo plazo con una competición que podría perder valor frente a la nueva propuesta estadounidense.

Una DECISIÓN con efecto DOMINÓ

El movimiento de los dos colosos españoles ya está teniendo eco en el seno de la Euroliga. La organización, que acaba de mantener varias reuniones clave en Barcelona y Ginebra con representantes de la NBA y la FIBA, ve con preocupación la posible fuga de dos de sus principales activos, motivada en cierta medida por las dudas económicas que pueda suponer estar “anclado” a la Euroliga, riesgo que clubes con conocidos problemas económicos como el FC Barcelona no están dispuestos a asumir.

Barcelona, Real Madrid, and Fenerbahçe from the EuroLeague are expected to join the NBA's new European league in 2028.



Manchester City and PSG will be creating basketball franchises to join too.



(via @esidery) pic.twitter.com/mLetUtDqrn — Front Office Sports (@FOS) September 18, 2025

De hecho, según reveló Eurohoops, los responsables de la NBA dejaron claro que la futura liga no garantiza plaza alguna a los clubes actuales de Euroliga, algo que podría tensionar aún más el ecosistema europeo, porque ¿qué se valorará más, la historia, nivel deportivo, el músculo económico de los clubes o la capacidad de “hacer negocio” de cada uno de los clubes? Se producirá una clara división en la élite europea entre clubes Euroliga de primera y segunda fila.

Euroliga: un escenario en plena transformación

Las conversaciones entre NBA, Euroliga y FIBA dejan claro que el baloncesto europeo está en plena metamorfosis. La expansión a 24 equipos que pretende la Euroliga para la próxima temporada, la búsqueda de nuevos inversores por parte de la NBA en Londres, y el creciente interés mediático y comercial por una NBA Europe, están acelerando un cambio que podría cristalizar antes de 2027.

NBA Europe could be happening as soon as 2027 👀 pic.twitter.com/ZDvV2MMkHq — Whistle (@WhistleSports) October 8, 2025

Real Madrid y Barcelona no solo están pendientes de este proceso, sino que quieren ser protagonistas del mismo. Quien diriga la futura NBA Europe será un factor importante a tener en cuenta. Ambos clubes han demostrado en el todopoderoso fútbol, que no temen desafiar el statu quo. Ahora, el baloncesto podría convertirse en el nuevo campo de batalla para redefinir las reglas del juego en Europa. ¿Estamos ante la “Superliga” del baloncesto?