Los líos con los equipos Euroliga y el nuevo proyecto de NBA Europa han sido la tónica habitual entre las noticias del mundo del baloncesto europeo. En mitad de unas negociaciones por renovaciones con la Euroleague, la entidad americana tentó a varios equipos. Varios se mantuvieron ‘fieles’, pero otros como el Real Madrid Baloncesto ha estado más próximo que los demás a esta nueva competición. Ahora, con un ex y figura internacional como Luka Doncic metido de lleno.

Una NBA Europa sin equipos Euroliga, pero con una figura como Luka Doncic de por medio

Los equipos Euroliga han dictado sentencia respecto a la NBA Europa, se quedan con su habitual competición. A pesar de que el Real Madrid Baloncesto parecía aproximarse a las posturas del ‘viejo’ torneo, su futuro aún está en el aire, como bien informó Víctor Colmenarejo hace unas pocas semanas. Sin embargo, la gran duda que recorre a la afición es cuánto de atractiva es una liga con equipos como Roma, PSG, Manchester… sin tradición histórica de basket. Eso sí, Luka Doncic podría ser la clave.

🇮🇹💣Donnie Nelson is the driving force behind the consortium that wants to bring Rome into NBA Europe.

He is joined by Dirk Nowitzki and Luka Doncic among the investors and Rimantas Kaukenas in management.

The company already has a preliminary agreement to purchase Vanoli… pic.twitter.com/jtBow530nn — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) February 11, 2026

La noticia en lo que a NBA Europa la ha traído a la palestra el insider Euroliga Alessandro Luigi Maggi. Luka Doncic se convertirá en uno de los inversores del proyecto italiano destinado a militar en este nuevo proyecto de la National Basketball Association, siendo Roma la ciudad elegida. Acorde a informaciones de La Gazzeta dello Sport, la entidad comprará el título deportivo de LBA Vanoli Sport para poner la primera piedra de la estructura. La estrella con pasado en el Real Madrid Baloncesto no es la única. Dirk Nowitzki y Kaukenas de por medio también estarían involucrados.

¿Cambiará algo en la posición del Real Madrid Baloncesto este movimiento?

El debate en torno a la NBA Europa está condicionado por múltiples factores: los inversores implicados, las afinidades con determinados clubes y el papel de los organismos y las personas que los gestionan. Todos estos elementos influyen de manera decisiva en las estrategias que adoptan las entidades que sustentan económicamente a los clubes. En este contexto, la implicación de una figura de relevancia mundial, especialmente por su estrecha vinculación con el Real Madrid Baloncesto, adquiere una dimensión significativa.

Uno de los nombres propios en lo relativo a la relación del Real Madrid Baloncesto con la Euroliga ha sido Chus Bueno. Su proximidad a la dirección general de la Euroleague acercó posturas de cara a una continuidad. Este perfil, que ya había sido vinculado a altas estancias de la NBA Europa, parece clave en el devenir. Sin embargo, actores como Luka Doncic o inversores del club blanco pueden influir en la decisión.