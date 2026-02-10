Históricamente, la categoría junior ha sido la joya de la corona del baloncesto cantera. Actualmente, con la creación de la Liga U22, la cabecera de los equipos, por el cariz mediático de esta competición, acaba siendo esta. De hecho, son muchos los jugadores en edad junior que la disputan. En el propio Real Madrid Baloncesto, Omer Kutluay, Ilia Frolov o Gunar Grinvalds son ejemplo de ello.

El pequeño gran talento de la cantera del Real Madrid Baloncesto

Si Grinvalds o Frolov son juniors de la generación 2008 que brillan con el Real Madrid Baloncesto en Liga U22, Omer Kutluay lo hace siendo 2009. Además de ser ‘pequeño’ de edad respecto a otros baluartes del equipo, también es un base de una complexión física ciertamente liviana. Sin embargo, es uno de los referentes del conjunto y su rendimiento sostenido merece ser resaltado.

İspanya U22 Ligi'nde Ömer Kutluay'dan enfes bir fake ve sonrasında gelen basket 👀



pic.twitter.com/u41aq0WZoj — Euroleague Time (@euroleague_time) February 7, 2026

Omer Kutluay está siendo uno de los jugadores del Real Madrid Baloncesto con más capacidad para acumular valoración. Además de ser resolutivo en anotación, tiene cierta capacidad para asistir y destaca por rebotear por encima de lo que sus aptitudes físicas pueden llevar a pensar, con partidos de hasta 8 o 9 rebotes. El último encuentro del equipo frente a CB Canarias fue un claro ejemplo de su versatilidad: 14 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes para 28 de valoración y +28 de parcial.

El gran debe de Omer Kutluay con el equipo U22

La perla turca del Real Madrid Baloncesto ha dejado este curso muchos partidos para el recuerdo. Encuentros como el último contra CB Canarias, frente a Unicaja o versus Valencia Basket sirvieron para captar muchas miradas. Si bien su talento está fuera de toda duda, sí que es cierto que en los encuentros ante el Barça Basket Omer Kutluay ha tenido algunas de sus peores actuaciones.

creo que aquí nunca os había hablado de la perla turca del Real Madrid de #ligau



Omer Kutluay: 24 melocotones y 28 de valoración en la última victoria



highlights? marchando pic.twitter.com/XTAZQDdlSl — Liga U (@Liga_U22) December 7, 2025

El rendimiento de Omer Kutluay en el primer choque contra el Barça Basket fue discreto, pero positivo, con 11 de valoración. Sin embargo, el -7 de valoración y -20 con él en pista en el segundo son su gran mancha en un expediente de constante sobresaliente. En el último clásico para el Real Madrid Baloncesto dejó 7 de PIR y un parcial de 0. Sin duda, guarismos anómalos para un base acostumbrado a brillar. Eso sí, lo que está claro es que, por ascendencia y edad, aún no está en edad de cargar con esa mochila.