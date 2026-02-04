Uno de los duelos de la jornada 26 de la Euroliga enfrentó al Real Madrid contra el Panathinaikos en Grecia. Aunque el partido terminó con victoria para los locales, el conjunto madridista quedó muy enfadado con el estamento arbitral, hasta el punto de que Scariolo estalló en rueda de prensa. Las redes sociales también se encendieron, exigiendo a los directivos que tomen decisiones clave sobre el futuro de la entidad.

Por esto se queja el Real Madrid de la actuación arbitral en Euroliga

El Real Madrid cayó por la mínima en el OAKA Arena contra el Panathinaikos (82-81) y quedó insatisfecho con la actuación arbitral. Los blancos consideran que el partido estuvo marcado por decisiones erróneas a lo largo de los 40 minutos. El equipo de Scariolo puso el foco en faltas dudosas a favor de los griegos y en otras claras no señaladas a su favor, como un balón perdido por Alberto Abalde en una posesión clave en el tramo final.

La indignación del Real Madrid con el trío arbitral compuesto por los serbios Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic y el polaco Jakub Zamojski viene de lejos. Tal como señaló Scariolo en rueda de prensa, el conjunto madridista tiene un balance negativo de 1-7 con estos colegiados, un dato elevado para un equipo que esta temporada alcanza casi el 60% de victorias en la Euroliga.

Scariolo estalla en rueda de prensa tras la derrota

La reacción de Sergio Scariolo en rueda de prensa con los árbitros fue contundente. El técnico italiano mostró su frustración de manera clara: “Déjame darte una respuesta políticamente correcta porque si te digo lo que realmente siento en este momento, probablemente no sería inteligente. Prefiero malgastar mi dinero en otros fines”.

La rajada de Scariolo en rdp:

“No sabíamos que teníamos que enfrentar una verdadera mala actuación de tres árbitros muy buenos.”

“Han tenido un mal partido. Por alguna razón, nuestro récord con ellos es de 1-7.”

“El número de faltas ofensivas creo que es un récord mundial.”

📹: pic.twitter.com/JN20BeB2Z3 — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) February 3, 2026

El entrenador madridista también se refirió directamente a la actuación del trío arbitral, señalando que perjudicó al Real Madrid y condicionó el marcador final: “Por desgracia, sabíamos que teníamos que jugar contra un equipo muy bueno, un entrenador muy bueno y un ambiente muy caldeado. No sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una actuación realmente mala de tres árbitros muy buenos, a los que respeto mucho, pero tuvieron una mala noche”.

La afición del Real Madrid quiere huir de la Euroliga

Tras la ajustada derrota ante el Panathinaikos y la polémica arbitral, muchos aficionados del Real Madrid calificaron el partido como un “atraco”. Las críticas en redes sociales reflejan un descontento creciente con la Euroliga, al punto de que algunos seguidores han pedido que el club valore una salida hacia la NBA Europa, uno de los debates recientes que se mantiene abierto dentro del club.