No solo en la NBA se siguen con atención las últimas horas del Trade Deadline, ya que en la Euroliga también observan muy de cerca todos los movimientos, preparados para aprovechar cualquier oportunidad de fichaje de jugadores que queden libres. Entre los nombres que suenan está el de uno con pasado en el Real Madrid que, tras aterrizar en la Gran Manzana, no ha logrado brillar como se esperaba.

Panathinaikos buscará el fichaje de Guerschon Yabusele

Después de las polémicas declaraciones del presidente de Panathinaikos tras la derrota en liga ante Aris por 102-95, los rumores en Euroliga y NBA se disparan en paralelo a las últimas horas del Trade Deadline. En estas 48 horas decisivas, Guerschon Yabusele podría cambiar de rumbo y buscar un nuevo destino más allá de los New York Knicks.

Según informa Sotiris Vetakis desde Grecia, Panathinaikos tiene a Guerschon Yabusele como su gran objetivo para reforzar el sistema de Ataman. No obstante, la operación no será sencilla: el francés, que jugó en el Real Madrid, percibe 3,5 millones de dólares esta temporada, con una opción de jugador de 5,7 millones para la siguiente. La entrada de Panathinaikos solo se produciría si Yabusele forma parte de un traspaso y es cortado posteriormente.

La experiencia de Yabusele en Euroliga es un factor clave, sumado a su físico y capacidad anotadora en distintos rangos, cualidades que encajarían a la perfección en Panathinaikos. Su nombre sigue siendo muy atractivo en el mercado europeo, sin olvidar a su pasado ganador en Euroliga y el impacto mostrado con la selección francesa que lo convierten en uno de los jugadores más codiciados si decide regresar al Viejo Continente.

San Antonio Spurs dijo NO a Yabusele

Los Knicks, aspirantes claros a pelear por la final de la NBA en junio y actuales campeones de la Cup, buscan traspasar a Yabusele tras no obtener el impacto esperado: promedia solo 2,7 puntos y 2 rebotes en 41 partidos bajo Mike Brown. Su regreso la temporada pasada a la NBA con los 76ers dejó buena impresión, con 11 puntos y 5,6 rebotes por partido, pero los Knicks quieren liberarse de él antes del cierre del Trade Deadline.

Hace pocos días, los Knicks intentaron traspasar a Yabusele junto a su compatriota y sophomore Pacome Dadiet a los San Antonio Spurs a cambio de Jeremy Sochan. Sin embargo, los Spurs rechazaron la oferta, priorizando su flexibilidad financiera, ya que el contrato de Yabusele se convirtió en el principal obstáculo.