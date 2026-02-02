El cambio en la dirección deportiva del Real Madrid trastocó algunos planes de mercado que los anteriores directivos ya tenían resueltos desde hace tiempo. Uno de los líderes de la temporada pasada, que ya tenía cerrado su fichaje por un nuevo club de Euroliga, recibió una oferta del conjunto madridista para renovar, pero finalmente la tuvo que declinar.

El último intento de fichaje del Real Madrid a Dzanan Musa

Dzanan Musa volverá a verse las caras con el Real Madrid en Euroliga, club con el que ganó seis títulos y del que se marchó este verano dejando el cariño de los aficionados. En la previa del partido, el alero bosnio ha recordado en una entrevista en Mundo Deportivo con afecto su etapa como madridista y reconoció que el club sigue en su corazón. Incluso confesó que tiene pensado comprarse una casa en Madrid con su pareja para vivir allí tras su retirada.

Una de las anécdotas que Musa ha compartido tuvo como protagonista a Sergio Rodríguez, que tras el cambio de directiva intentó mantenerlo en plantilla cuando ya había firmado con el Dubai BC: “Cuando fiché por Dubái, me llamó Chacho para hablar y renovar, pero ya estaba en Dubái y no tuvimos la oportunidad. Les tengo mucho respeto a todos”.

Dzanan Musa sobre el Real Madrid de Scariolo

Respecto al nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo, que comenzó con dudas pero ha ido encontrando el camino hasta colocarse entre los mejores de ACB y Euroliga, Musa ha explicado la dificultad de adaptarse a un entrenador y la importancia del tiempo de aclimatación: “Al principio es difícil con un nuevo entrenador, pero el Real Madrid tiene mucha calidad y Sergio Scariolo es un entrenador grande, no solo en Europa”.

El bosnio ha destacadoque el equipo blanco puede competir por todos los títulos, como siempre ha hecho, y señaló la fortaleza de su plantilla: “Siempre luchará por la Final Four, es un animal grande, y si no estás al 200% no juegas. Aquí el staff me pregunta cómo hacía las cosas, porque cada equipo quiere ser como el Real Madrid”.

Los números de Dzanan Musa con Dubai BC en la Euroliga