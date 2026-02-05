Scariolo busca garantizar la sostenibilidad de su equipo ante un calendario muy exigente, con dos competiciones simultáneas como la ACB y la Euroliga. Uno de los fichajes del verano, que atravesó un periodo con poco protagonismo, ha regresado a la pista con minutos importantes y se presenta como un recurso clave para el Real Madrid de cara a los próximos compromisos en la competición.

La defensa puede ser clave para el Real Madrid en Euroliga

En cuanto a las claves del próximo enfrentamiento del Real Madrid en Euroliga, la contundencia defensiva podría marcar la diferencia. De hecho, Alex Len, fichaje que Scariolo ha recuperado en los últimos encuentros, ha destacado precisamente este aspecto del juego en la previa: “Si hacemos un gran partido en defensa, podremos ganar el partido”.

Scariolo tendrá que tirar de fondo de armario para asegurar el dominio en la pintura y mantener la frescura durante todo el encuentro. Jugadores como Alex Len, Tavares, Garuba o Lyles se presentan como piezas determinantes para sostener el ritmo y la solidez en la línea interior.

Scariolo saca lo mejor de Alex Len en el Real Madrid de Euroliga

Alex Len comenzó su etapa en el Real Madrid con buenas sensaciones e incluso fue considerado uno de los mejores fichajes del equipo durante el verano. Sin embargo, a final de año atravesó un período en el que apenas tuvo protagonismo en los partidos y se llegó a hablar de una posible salida. Scariolo, de manera inteligente, ha recuperado la mejor versión del pívot ucraniano, dotando de más fuerza y consistencia el juego interior del equipo.

Una muestra de ello fue su último encuentro en Euroliga frente al Panathinaikos, donde el Real Madrid cayó por la mínima y con polémica. El pívot madridista firmó 18 puntos y alcanzó 27 de valoración en tan solo 16 minutos de juego. Para el próximo partido contra Dubai BC, su presencia será clave ante una línea interior potente con jugadores como Kabengele y Petrusev.

Los números de Alex Len en Euroliga con el Real Madrid