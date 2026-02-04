La Euroliga no puede estar más igualada y el enfrentamiento entre Panathinaikos y el Real Madrid Baloncesto fue una buena muestra de ello. Los griegos se impusieron en un partido dominado por sus pequeños, Kostas Sloukas y Jeriant Grant, en una noche sin Nunn. Ni tan siquiera un gran Hezonja y un fulgurante Alex Len impidieron la derrota.

El Real Madrid Baloncesto suma otro jugador a la causa en Euroliga

La ida en el Movistar Arena ya estuvo marcada por la igualdad. Por aquel entonces, la gran noticia que rodeaba el partido Euroliga era la reciente llegada de Kenneth Faried. El pívot de Panathinaikos hizo mucho daño con su dinamismo a un Edy Tavares que cada vez tiene una menor capacidad de desplazamiento lateral y de arrancada. Por ello, el encuentro de Alex Len es una noticia realmente positiva para el Real Madrid Baloncesto.

Alex Len hace tiempo que aterrizó en las filas del Real Madrid Baloncesto, aunque bien se podría decir que su desembarco fue ayer en Atenas. El pívot ucraniano había dejado algún destello, pero los 27 de valoración ante un gigante como Panathinaikos son unos guarismos inimaginables hasta la fecha. Con ello, Sergio Scariolo tiene por fin un suplente para Tavares, algo que cambia radicalmente su situación en Euroliga.

Alex Len, un fichaje más relevante de lo pensado

Alex Len no solo sujetó mejor a los interiores de Panathinaikos en Euroliga, sino que fue capaz de sumar en el otro lado del campo hasta 18 puntos en tan solo 16 minutos de juego. Hasta el momento, Usman Garuba le tenía ganado el pulso como suplente de Edy Tavares. Sin embargo, el estilo agresivo y móvil del de Azuqueca de Henares lleva al Real Madrid Baloncesto a jugar en ataque y en defensa de una determinada manera, algo que no siempre puede interesar.

El Real Madrid Baloncesto sumó a Alex Len porque es un equipo que está cómodo lejos de la dinámica de cambios defensivos. Además, tampoco es un cuadro que utilice a su cinco lejos del aro ni le busque situaciones para atacar de cara. El ucraniano es un perfil más orgánico al juego de Scariolo que Garuba, aunque el español pueda ser un recurso de auténtico lujo. Por ello, de mantener el nivel, el cuadro madrileño podría crecer mucho en Euroliga con su asentamiento en la rotación.