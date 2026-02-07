El Real Madrid Baloncesto afronta un encuentro de Liga Endesa ACB tras caer por partida doble en la jornada doble de Euroliga. El partido en Atenas estuvo liderado por un excelente Alex Len, mientras que en Dubái, Edy Tavares fue el mejor de los madridistas. Coviran Granada se mide a un equipo herido.

La segunda unidad del Real Madrid Baloncesto, una incógnita

El Real Madrid Baloncesto tiene un roster realmente extenso. La exigencia de la Euroliga no perdona y los grandes conjuntos de la competición necesitan rotar en sus ligas nacionales. En este sentido, el cuadro de Sergio Scariolo viene de un choque en Dubái en el que su segunda unidad dejó a deber. El duelo de Liga Endesa ACB debería servir para recuperar sensaciones en varios de sus integrantes, sobre todo un Alex Len en crecimiento.

Alex Len venía dejando varias actuaciones realmente impresionantes que culminaron con la performance en Atenas. El pívot del Real Madrid Baloncesto ya había dejado 12 puntos y 4 rebotes contra Breogán y 15 puntos y 7 rebotes contra Casademont Zaragoza en ACB. En el OAKA firmó 27 de valoración ante uno de los mejores equipos de Europa. Sin embargo, el partido contra Dubai BC fue un frenazo en su crecimiento.

Alex Len, ¿espejismo o refuerzo consolidado?

El refuerzo que vino a suplir la marcha de Bruno Fernando del Real Madrid Baloncesto no empezó con buen pie, pero parecía recientemente comenzar a aclimatarse. El partido contra Dubai BC fue un frenazo total a su progresión. En su minuto y 42 segundos en pista, encajó un parcial de -8 puntos. Sin duda, unos números que captaron bien las sensaciones.

El encuentro de Liga Endesa ACB contra Coviran Granada es un escenario idóneo para que Alex Len se reencuentre y vuelva a reengancharse con la dinámica previa al último choque. El Real Madrid Baloncesto se mide ante un colista que, además, suele sufrir para contener a los interiores rivales. El duelo tiene todos los elementos para que el ucraniano recupere la confianza.